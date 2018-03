Nem várt fordulat állt be Hosszú Katinkáék válóperében

A londoni olimpiai bajnok edzője jelentkezett be Hosszú Katinkáért

Meglepő fordulat állt be Hosszú Katinka és Shane Tusup ügyében: szüneteltetik a válópert, melyet olimpiai bajnokunk kezdeményetett. Az úszónő kapcsolata novemberben romlott meg férjével, azóta nem is jelennek meg együtt sehol, gyakorlatilag csak “papíron” dolgoznak közösen, mivel a szövetség honlapja szerint továbbra is az amerikai Hosszú edzője.

A Blikk szerint már beidézte a bíróság a házaspárt, csakhogy tárgyalásra végül nem került sor, mert jogi képviselőiken keresztül közös kérelmet nyújtottak be a per szüneteltetésére. Valószínűleg arról van szó, hogy a per folyatása előtt a felek az anyagi kérdésekben meg akarnak egyezni.

A tét ugyanis nem kicsi: az Iron Lady márkát közösen hozták létre a felek, sőt az Iron Aquatics is közös vállalkozás, amellyel versenyeken pénzdíjakat, szponzori pénzeket szerzett a páros.

A Blikk kalkulációi szerint cirka 1 milliárd forintos vagyon felosztásáról van szó.

Persze jegyezzük meg, nincs kizárva az sem, hogy békülnek a felek, bár az elmúlt hónapok történései nem erre utalnak.

Amennyiben fél év alatt sikerül megegyezni, vagy ha nem jutnak dűlőre, akkor is lehet kérni a per folytatását. Ha viszont ezt egyik fél sem teszi meg, akkor a hat hónap leteltével a per megszűnik. Persze, az érzelmi okok sincsenek kizárva, a gyakorlatban előfordult már, hogy a szüneteltetés alatt a felperes és az alperes kibékült, de nem ez a jellemző. Hiszen, ha valaki meggondolja magát és mégsem akar válni, akkor az eljárás az, hogy eláll a pertől, nem pedig annak szüneteltetését kéri.

– idézi a Blikk dr. Kamarás Péter jogi szakértőt.

Kiemelt fotó: Stéphane Kempinaire / KMSP / DPPI