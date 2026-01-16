A Red Bull, valamint a Racing Bulls versenygépeit Detroitban leplezték le: a hatszoros konstruktőri világbajnok nagycsapat visszatér első, húsz évvel ezelőtti dizájnjához és az elmúlt évekhez képest világosabb kék festéssel versenyez majd a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen és új csapattársa, a francia Isack Hadjar.

A téli szünet az új motorok körüli találgatásokról szól, elsősorban a kompressziós arány az első számú téma. Ahogy a motorsport.com írja, ez a henger legnagyobb és legkisebb térfogata közötti arány, ami a korábbi szabályozás szerint még 18:1 volt, de 2026-ra 16:1-re csökkentették. Márpedig a riválisok szerint a Mercedes és a Red Bull a 16:1-es határértéket betartja ugyan a környezeti hőmérsékleten végzett statikus tesztek során – ami jelenleg az egyetlen módja annak, hogy az FIA ellenőrizze –, de magasabb hőmérsékleten magasabb arányt érhetnek el.

Tudom, mit csinálunk, és biztos vagyok benne, hogy amit csinálunk, az legális. Természetesen a szabályok által megengedett határokig elmentünk. Meglepne, ha mások nem tennék ugyanezt. Őszintén úgy érzem, hogy ez csak felesleges zajongás

– mondta Ben Hodgkinson, a Red Bull Powertrains igazgatója.

6 fotó

Az Audi, a Ferrari és a Honda közösen azért felvetette a kérdést az FIA-nak, amely napirendre tűzte a január 22-i technikai szakértői találkozón, amelyen több téma is terítékre kerül, többek között az új szabályok aerodinamikai vonatkozásai is.

Az első csapathoz előléptetett Hadjar még nem teljesen hiszi el, hogy a második szezonjában már a Red Bullban ül.

„Még mindig kicsit hihetetlen, hogy itt vagyok, mert amikor gyerekként néztem a versenyeket, ez volt az álmom. Láttam Vettelt megnyerni a világbajnoki címeket, most pedig én is ebben az autóban ülök majd” – mondta Hadjar, aki a 2024-es utolsó futam óta már Verstappen negyedik csapattársa lesz Sergio Pérez, Cunoda Juki és Liam Lawson után.

Korán kezdtem a munkát, hogy minél előbb felvegyem a ritmust. Legalább egy futamgyőzelem nagyszerű lenne

– mondta céljairól a francia versenyző.

Négyszeres világbajnok csapattársának – aki tavaly két ponttal szorult a mclarenes Lando Norris mögé a pontversenyben – nagyon tetszett autója új festése és alig várja, hogy vezesse járművet.

„Minden kicsit ismeretlen most, mert sok a szabályváltozás, új a motor és a kasztni is. Szükségünk lesz egy kis időre, hogy hozzászokjunk az új kocsikhoz, ezért nagyon fontos lesz a tesztidőszak, hogy mindent a lehető legjobban be tudjunk állítani. Nagyon motivált vagyok, és velem együtt mindenki készen áll ere az új fejezetre” – jelentette ki Verstappen.

A fiókcsapat Racing Bullsnál (RB) maradtak az előző évben jól bevált és a szurkolók körében is népszerű fehér alapú festésnél, emellé pedig átvették a Red Bullnál használt mélykék árnyalatot. Náluk az új-zélandi Liam Lawson és a brit Arvid Lindblad versenyez majd, utóbbi a mezőny egyetlen újoncaként.

A két csapat idéntől a Ford partnerségében készülő, saját motorral áll rajthoz, ezért is tartotta autói bemutatóját a cég egyik detroiti otthonában, a Michigan Central Station épületében.

A világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, addig három teszten vesz részt majd a mezőny, amely január 26.és 30. között Barcelonában, február 11. és 13, valamint 18. és 20. között pedig Bahreinben gyakorol majd.