Új csapattársat kap Max Verstappen 2026-ra

admin Aranyossy Áron
2025. 12. 02. 16:27
A Red Bull Forma-1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban náluk versenyez majd Isack Hadjar.

A tartalékcsapatnak számító Racing Bullsban remeklő francia pilóta nyolc futamon is pontot szerzett, ráadásul egyszer a dobogóra is felállhatott az augusztusi Holland Nagydíjon. A szezon során olyan jó tempót diktál, hogy az időmérőkön tízszer is Q3-ba jutott, amivel már jobb idényt zár, mint Cunoda Juki, aki a Red Bullal is csak nyolcszor fért be a legjobb tízbe. Ezek után nem okozott nagy meglepetést, hogy kedden hivatalossá vált Hadjar „előléptetése”.

Cunoda egyébként duplán rajta vesztett a változtatáson, mert még a Racing Bullba sem tér vissza, így csupán tesztpilótává fog válni 2026-ra. Az RB-ben jövőre Liam Lawson mellett az újonc Arvid Lindbladot jelentették be. A svéd származású, de brit állampolgárságú 18 éves pilóta 2022 óta fénysebességgel száguld előre, négy év alatt F4-ből egészen az F1-ig repül majd.

