Lewis Hamilton csalódást okozott a Ferrarinak?

2025. 10. 31. 19:15
Sajtóhírek szerint nem hosszabbítja meg Lewis Hamilton szerződését a Ferrari.

Az olasz istálló merész döntést hozott, amikor álomfizetéssel elcsábította a hétszeres világbajnokot a Mercedestől. A brit pilóta két évre írt alá, de az ESPN szerint van rá egy opció, hogy automatikusan meghosszabbítsák a megállapodást 2027 végéig.

Csakhogy Hamilton teljesítménye elmaradt a várttól, ezért jelen állás szerint nem terveznek vele 2026 után.

A 2025-ös szezonban húsz futamból egyszer sem zárt dobogón a brit pilóta, a Magyar Nagydíjon pontot se szerzett, Charles Leclerc-hez képest pedig 64 ponttal van lemaradva.

