Lewis Hamilton csalódást okozott a Ferrarinak?

Sajtóhírek szerint nem hosszabbítja meg Lewis Hamilton szerződését a Ferrari.
Az olasz istálló merész döntést hozott, amikor álomfizetéssel elcsábította a hétszeres világbajnokot a Mercedestől. A brit pilóta két évre írt alá, de az ESPN szerint van rá egy opció, hogy automatikusan meghosszabbítsák a megállapodást 2027 végéig.
Csakhogy Hamilton teljesítménye elmaradt a várttól, ezért jelen állás szerint nem terveznek vele 2026 után.
A 2025-ös szezonban húsz futamból egyszer sem zárt dobogón a brit pilóta, a Magyar Nagydíjon pontot se szerzett, Charles Leclerc-hez képest pedig 64 ponttal van lemaradva.
Kapcsolódó
A szervezők Liam Lawsont okolják, amiért majdnem elütött két pályabírót
Még tart az FIA vizsgálata.