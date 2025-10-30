A szervezők Liam Lawsont okolják, amiért majdnem elütött két pályabírót

A Mexikói Autósport Szövetség szerint Liam Lawson volt a Mexikói Nagydíjon, amikor majdnem elütött két sportbírót.

Az új-zélandi pilóta összekoccant Carlos Sainzcal, ezért a rajt után kiment a boxba, ahonnan visszaérve hamar ijesztő helyzetbe került Két sportbíró ugyanis átszaladt előtte az úton. Ettől a versenyző nagyon megijedt, épphogy kikerülte a két férfit a kettes kanyarnál, közben káromkodva szólt a csapatrádión az esetről.

Mi a fasz?! Te jó ég, szórakoztok velem?! Láttátok ezt? Kurvára megölhettem volna őket

– hallatszott a sokkot kapott pilóta reakciója.

Meglepő, de ezek után a mexikói szövetség, amely a versenyt szervezte, éppen Lawsont tette felelősség a történtekért. A mexikóiak szerint ugyanis a fedélzeti kamerás felvételeiből az látszik, hogy nem lassított le a versenyző, pedig erre dupla sárga zászlós jelzést kapott. Ezért ért oda túl gyorsan és túl nagy tempóban, amikor két pályabíró tevékenykedett még.

Mexico’s motorsport federation has accused Liam Lawson of failing to take sufficient action to avoid two marshals on track following a near-miss in Mexico 🆕 pic.twitter.com/rLx0AbntXE — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) October 30, 2025

Érdemes megjegyezni, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vizsgálata még nem hozott eredményt.