A szervezők Liam Lawsont okolják, amiért majdnem elütött két pályabírót

Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
24.hu
2025. 10. 30. 22:10
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

A Mexikói Autósport Szövetség szerint Liam Lawson volt a Mexikói Nagydíjon, amikor majdnem elütött két sportbírót.

Az új-zélandi pilóta összekoccant Carlos Sainzcal, ezért a rajt után kiment a boxba, ahonnan visszaérve hamar ijesztő helyzetbe került Két sportbíró ugyanis átszaladt előtte az úton. Ettől a versenyző nagyon megijedt, épphogy kikerülte a két férfit a kettes kanyarnál, közben káromkodva szólt a csapatrádión az esetről.

Mi a fasz?! Te jó ég, szórakoztok velem?! Láttátok ezt? Kurvára megölhettem volna őket

– hallatszott a sokkot kapott pilóta reakciója.

Meglepő, de ezek után a mexikói szövetség, amely a versenyt szervezte, éppen Lawsont tette felelősség a történtekért. A mexikóiak szerint ugyanis a fedélzeti kamerás felvételeiből az látszik, hogy nem lassított le a versenyző, pedig erre dupla sárga zászlós jelzést kapott. Ezért ért oda túl gyorsan és túl nagy tempóban, amikor két pályabíró tevékenykedett még.

Érdemes megjegyezni, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vizsgálata még nem hozott eredményt.

