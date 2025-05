A hazai pályán szárnyaló Leclerc-t az időmérő legvégén fosztották meg a rajtelsőségtől

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamot ő kezdheti majd az élről.

A 25 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 11. pole pozíciója, Monacóban viszont először kezdhet versenyt a legjobb helyről.

Norris mögött a hazai közönség előtt szereplő és tavaly ugyanitt győztes Charles Leclerc zárt másodikként a Ferrarival

aki mind a három szabadedzést megnyerte, és akit Norris az időmérő legvégén taszított le az élről.

A harmadik rajtkocka a világbajnoki pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastrié, Norris mclarenes csapattársáé lett.

Leclerc-nek márkatársa, a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton próbálhat majd segíteni a versenyen, a brit pilóta ugyanis negyedikként startolhat,

ami azért nagy dolog, mert az utolsó szabadedzésen Hamilton összetörte a Ferrarit, és egy ideig az is kérdéses volt, indulhat-e az időmérőn.

A címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) az ötödik rajthelyet kaparintotta meg. A Mercedes mindkét versenyzője meglehetősen hátulról lesz kénytelen indulni, az olasz Andrea Kimi Antonelli ugyanis az időmérő első szakaszában kisebb balesetet szenvedett, a brit George Russell pedig a második etapban műszaki hiba miatt állt félre.

Mindkét esetben piros zászlóval szakították félbe a kvalifkációt. A 78 körös Monacói Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol el.

A rajtsorrend:

