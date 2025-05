Újra megbüntették az egyik legnagyobb tehetségnek tartott F1-es pilótát

Súlyos vétség miatt tíz rajthelyes büntetést kapott Oliver Bearman a Monacói Nagydíjra.

A Haas pilótája piros zászlós jelzés idején előzte meg a Williams egyik autóját, mielőtt a boxutcába hajtott volna. Mivel egyrészt a piros zászló miatt tilos lenne előzni, másrészt nem lassított le a boxutcába menet, ezért nagy kihágást követett el, ennek köszönhető a szigorú ítélet. Az FIA megértette, hogy egy hirtelen lassítással balesettől tartott Bearman, de így sem tudott enyhítő körülményt találni a büntetés kapcsán. A tíz rajthely mellett két büntetőpontot is kapott.

