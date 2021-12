Hamilton és Verstappen kegyetlen csatájából a címvédő jött ki győztesen a szaúdi káoszfutamon

Lewis Hamilton nyerte a szezon legőrültebb versenyét, a Forma-1 első Szaúdi Nagydíját.

A rajtnál simán eljött a mezőny, Bottas fedezte Hamiltont, így Verstappennek nem volt esélye közelebb kerülni a címvédőhöz, sőt örülnie kellett, hogy csapattársa, Pérez nem bontotta le hátulról, mert közel volt hozzá.

A 10. körben Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, Pérez, Norris, Ocon, Ricciardo, Gasly, Giovinazzi volt a sorrend. Ugyanebben a körben történt, hogy Schumacher odacsapta az autóját, ő volt az első kieső, és beküldték a safety cart.

SAFETY CAR (LAP 10/50)

Mick Schumacher crashes heavily and the Safety Car comes out

He reports he is okay over the radio 👍#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/H4mZXyZjMs

— Formula 1 (@F1) December 5, 2021