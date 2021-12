Óriási, ahogy Alonso reagál Verstappen őrült száguldására és aztán az ütközésére

Volt dráma a Forma-1 szaúd-arábiai időmérő edzésének legvégén: Max Verstappen őrült tempóban száguldott, hogy Lewis Hamiltont megelőzve megszerezze az első rajtkockát, de végül odacsapta az autóját az utolsó kanyarban.

Így aztán a két Mercedes-pilóta, Hamilton és Valtteri Bottas indul majd az első sorból, Verstappennek pedig be kellett érnie a harmadik rajtkockával. A holland utolsó körét a legjobban Fernando Alonso reakciója adja vissza, a kétszeres világbajnok előbb kigúvadt szemekkel nézte, hogyan nyomja a gázt a Red Bull vb-esélyese, majd lefagyott, amikor Verstappen elrontotta az utolsó kanyart.

Anyone else have the EXACT same reactions as @alo_oficial in the closing moments of qualifying? 👀

🎥 x @ZS_Racing #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/9W99dKA0bM

— Formula 1 (@F1) December 4, 2021