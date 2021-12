Verstappen a harmadik szabadedzésen megelőzte Hamiltont

Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Szaúdi Nagydíj szombati harmadik szabadedzésén.

A pénteki két gyakorlást megnyerő Lewis Hamilton (Mercedes) ezúttal második lett, több mint két tizedmásodperccel elmaradva Verstappen legjobb köridejétől. Mindkettejükről elmondható viszont, hogy jelentősen csökkentették a köridejüket, 1:29-es időkről már az 1:28-as idők alsó határát súrolták.

A vasárnapi futam rajtsorrendjéről döntő időmérő edzést közép-európai idő szerint 18 órakor rendezik Dzsiddában.

