Utolsó körös dráma után Lewis Hamiltoné a pole Szaúd-Arábiában

A címvédő Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Szaúdi Nagydíj időmérő edzését szombat este.

Q1-ben nagyon látványosan szenvedett az Aston Martin két autója és nem is csoda, hogy kiestek, miután Sebastian Vettel őszinte megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy kiestek. A két Haas szokás szerint a mezőny végén zárt, rajtuk kívül Nicholas Latifinek ért véget az időmérő.

Kapcsolódó Elszoktunk már tőle, de újra körömrágósan izgalmas a Forma-1-es év vége Miközben a Red Bull versenyzője élete első világbajnoki címéért hajt, Lewis Hamilton a hajrára utolérhetetlennek tűnik.

A második szakaszban Carlos Sainz kicsúszott, picit falat is ért a hátsó szárnya, de óriási mázlija volt a spanyol versenyzőnek, hogy nem lett nagyobb baj. Az első etapban motorproblémákkal záró Valtteri Bottas is megúszta a további gondokat, szünetben még a szerelők tolták a garázsba a finn kocsiját, de Q2-ben már magától is száguldozott. Végül Sainz, Russell, Alonso, Räikkönen és Ricciardo esett ki, vagyis meglepetésre Antonio Giovinazzi bejutott az első tízbe.

Az élen eközben a két Mercedes és a két Red Bull csatázott, először Sergio Pérez, majd Max Verstappen lilult be, Q2-re viszont már Lewis Hamilton, így a zárásra sok izgalom maradt. A címvédő gurult ki elsőként Q3-ban, de megcsúszott a nyolcas és kilences kanyar kombinációjában, végül így is Bottas előtt végzett, de Verstappen elsőre odacsapott: csaknem négy tizedmásodpercet vert Hamiltonra az ideje. Egy perccel a vége előtt viszont brutális kört rakott össze a címvédő, 1:27.511-es idővel ugrott az élre.

Ez feltüzelte Verstappent, aki két lila szektort autózott, de az utolsó kanyarba belehibázott, elfékezte magát és a kocsi a falnak ütközött. Az adatok szerint nagyjából 41 századmásodperc előny ment a kukába, az első sorból pedig Hamilton és Bottas indul majd.

Verstappen harmadik helyen zárt, Charles Leclerc pedig besunnyogott a negyedik helyre.

QUALIFYING CLASSIFICATION ⏱️ It's a front row lockout for @MercedesAMGF1 on Sunday's starting grid in Jeddah 🚦#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/Mm6c5im2PI — Formula 1 (@F1) December 4, 2021