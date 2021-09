Megtalálta George Russell helyettesét a Williams

A Forma-1-es Williams csapata bejelentette, hogy a 2022-es szezonban Nicholas Latifi csapattársa Alexander Albon lesz.

I can’t tell you how good it feels to say.. I’m joining @WilliamsRacing for 2022!! The most sincere thank you to Jost and everyone at Williams for trusting me with this opportunity and of course @redbullracing especially Christian and Dr. Marko for making this possible. pic.twitter.com/c0NhSQLd0L

— Alex Albon (@alex_albon) September 8, 2021