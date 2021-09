Az Alpha Taurinál megvan, milyen pilóta páros versenyez 2022-ben

A Forma-1-ben szereplő Alpha Tauri bejelentette hivatalos honlapján, hogy 2022-ben is Pierre Gasly, valamint Cunoda Juki alkotja a csapatot.

BREAKING: Pierre Gasly and Yuki Tsunoda are confirmed at @AlphaTauriF1 for 2022 #F1 pic.twitter.com/7wnDNTPvR5

— Formula 1 (@F1) September 7, 2021