Elmosta az eső a Forma-1 Belga Nagydíját

Az időjárás elvette tőlünk a szezon egyik legjobban várt futamát, a Belga Nagydíjat. Spa-Francorchampsban egész hétvégén esett az eső, vasárnap fújt a szél is, így hiába volt 15 órára kitűzve a rajt, azt csúsztatták, majd 15:25-kor két kört ugyan megtett a biztonsági autó mögött a mezőny, végül a boxba hajtottak a versenyzők. Többen, például Lando Norris és a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton is arra panaszkodtak, hogy nem látnak semmit, miközben Max Verstappen részéről mehetett volna a futam.

18:17-kor még körözött egy kicsit a mezőny a safety car mögött, de piros zászlóval ismét félbeszakadt a futam.

Lando Norris is all of us right now. pic.twitter.com/c5XfTlELf6

