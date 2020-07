Hamiltoné a pole, a Ferrari még mindig csak szenved

A címvédő Lewis Hamilton nyerte a Stájer Nagydíj időmérő edzését, ez a hatszoros világbajnok 89. edzéselsősége. A Forma-1 történetében ezzel ő az első, akinek 14 különböző szezonban is sikerül legalább egy pole pozíciót szereznie.

Az eltörölt harmadik szabadedzés után a nagy eső miatt nagyjából 45 perces késéssel indították el az időmérőt. A Q1 elején Max Vestappen még arra panaszkodott, hogy nem lát semmit a pályán a vízfüggöny miatt, de a pilóták egész jól alkalmazkodtak a körülményekhez, mindössze egy komolyabb kicsúszás volt, Antonio Giovazzi ugyan visszatért a pályára, de aztán inkább félreállt.

With just under two mins to go in Q1, Giovinazzi slid off track, damaging his car. A Red Flag resulted, ending the session.#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/itOXS6Ht2f

