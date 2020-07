Kész káosz volt az Osztrák Nagydíj, kilenc autó esett ki

Izgalmasan indult az Osztrák Nagydíj a Mercedes számára, de Valtteri Bottas az őrület ellenére is rajt-cél győzelmet aratott Ausztriában.

Sorra dőltek ki az autók a verseny alatt, Max Verstappen autójában a 12. körtől kezdve folyamatosan bekapcsolt lefulladásgátló. Hat körrel később Daniel Ricciardo is beállt a bokszba, de többet ki sem gurult, mert a Renault szerint a hűtéssel baj volt és nem kockáztattak. Mindössze két körrel, a 22.-ben Lance Stroll gyengélkedő motorja is befuccsolt ő is kiesett, ekkor még volt 49 kör a versenyből.

Ezek után is akadtak izgalmak bőven, először Romain Grosjean csúszott ki a kavicságyba, majd Sebastian Vettel teljesen megpördült és az utolsó helyről kellett újra felépítenie a versenyét. Kisvártatva nem Grosjean, hanem a másik Haas esett ki, Kevin Magnussen egy kanayarban nyíl egyenesen kigurult a pályáról.

Jött a biztonsági autó, amely után Grosjean kocsija is bemondta az unalmast, majd szinte a semmiből George Russell is feladta a küzdelmet. Másodjára érkezett a safety car, de alighogy újra elindult a verseny, Kimi Räikkönen jobb első kereke leszakadt, így a finn sem tudta befejezni a futamot.

Harmadjára is kigurult a biztonsági autó és hatalmas küzdelem indult, a picit gyengélkedő Mercedeseket Alexander Albon támadta, aki Sergio Pérezzel is nagy csatában volt. Végül egy komoly előzési kísérlet végén Lewis Hamilton eltalálta Albon jobb hátsó kerekét, így a Red Bull pilótája visszacsúszott leghátra, ezért öt másodperces büntetést kapott a címvédő brit versenyző.

Az utolsó hat körre így aztán mindenki beletaposott a gázba, hiszen ennyi idő alatt még Hamilton sem tud öt másodperccel gyorsabb időt autózni, Charles Leclerc pedig szép sorban becserkészte Lando Norrist és Sergio Pérezt. A mexikói ráadásul elnézett valamit és bokszutcai gyorshajtás miatt szintén ötmásodperces büntetést kapott.

Az utolsó három kör megint tiszta őrület volt, Albon alatt ugyanis megállt a Red Bull, ezért ő is kiszállt, majd Vettel és Danyiil Kvjat ért össze, de az orosz bal hátsó kereke egy pályán maradó törmelék miatt kidurrant. Tizenegy autó maradt versenyben az utolsó körre, Bottas behúzta a futamot rajt-cél győzelemmel, majd utána Hamilton, Leclerc és Norris volt a sorrend, de a büntetés miatt a brit is dobogóra állhatott.

Lando Norris pályafutása során először került dobogóra, ráadásul az utolsó körben a legjobb időt autózva megcsípte a plusz egy pontot is.

WHAT A RACE!!! Here’s your top 10 Bottas

Leclerc

Norris

Hamilton

Sainz

Perez

Gasly

Ocon

Giovinazzi

Vettel#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/e4pXQTubx4 — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Kiemelt kép: Joe Klamar/Pool via Getty Images