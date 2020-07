Leclerc-t még meg is büntették a pocsék időmérő után

A Ferrari nem vár a Magyar Nagydíjig, már most beveti az új fejlesztéseket

Ahogy múlt héten az első ausztriai versenyen, úgy a Stájer Nagydíjnak elkeresztelt második futamon is csak egy Ferrari került be a legjobb tízbe az időmérőn. Pedig az olasz istálló már bevetette az eredetileg a Magyar Nagydíjra tervezett új fejlesztéseit, de hiába: legutóbb Sebastian Vettel maradt le a Q3-ról, most pedig csapattársa, Charles Leclerc járt pórul, aki a 11. lett.

Hamiltoné a pole, a Ferrari még mindig csak szenved Sainz pályafutása legjobb edzéseredményét érte el, Leclerc nem fért be az első tízbe.

Legalábbis az időeredmények alapján, mert a monacóit később Danyiil Kvjat akadályozása miatt háromhelyes rajtbüntetéssel sújtották, így aztán a hetedik sorba került – épp Kvjat mellé.

A módosított rajtsorrend: 1. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Max Verstappen (holland, Red Bull) 2. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren)

Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 3. sor:

Esteban Ocon (francia, Renault)

Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 4. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri)

Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 5. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Sebastian Vettel (német, Ferrari) 6. sor:

George Russell (brit, Williams)

Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 7. sor:

Danyiil Kvjat (orosz, Alpha Tauri)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 8. sor:

Kevin Magnussen (dán, Haas)

Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 9. sor:

Sergio Perez (mexikói, Racing Point)

Nicholas Latifi (kanadai, Williams) 10. sor:

Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo)

Romain Grosjean (francia, Haas)

Kiemelt kép: Darko Bandic / POOL / AFP