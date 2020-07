A Ferrari nem vár a Magyar Nagydíjig, már most beveti az új fejlesztéseket

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) három rajthelyes büntetést osztott ki Lando Norrisnak a Stájer Nagydíj első szabadedzése után.

A McLaren brit pilótája egy sárga zászlós szakasz alatt előzte meg Pierre Gaslyt, amiért három rajthellyel hátrébb indul majd vasárnap, sőt két büntetőpontot is kapott.

Norris mellett a Ferrari is a tűzzel játszott, Charles Leclerc és Sebastian Vettel is érintkezett más csapatok tagjaival, amely a koronavírus-járvány miatti speciális szabályok megszegése egyben. Az FIA egyelőre csak figyelmeztette az istállót és megjegyezte, a jövőben is minden ilyen esetet vizsgál majd.

Kiemelt kép: Bryn Lennon/Getty Images