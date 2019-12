Lewis Hamilton tükörsima győzelmével ért véget a Forma-1-es szezon

Rajt-cél győzelemmel zárta Lewis Hamilton a 2019-es Forma-1-es szezont Abu-dzabiban.

A rajtnál elmaradtak a nagy izgalmak, a kés Racing Point közé beszoruló Pierre Gasly veszített egy első szárnyat, de egy bántóan hosszú ideig tartó orrkúpcserén kívül másba nem került neki. Az élen sokáig Max Verstappen és Charles Leclerc között zajlott ádáz csata, de a Ferrari úgy taktikázott, hogy rettentő korán behozták mindkét pilótát. A cél egyértelmű volt: egy kiállással a legkeményebb gumikeveréken lépéselőnybe kerülni.

Egy rossz csere miatt Sebastian Vettel a hetedik helyre tudott csak visszajönni, Leclerc pedig az egész versenyen képtelen volt ezután beérni Verstappent. A monacói versenyzőnek végül nagyobb gondja volt Valtteri Bottasra, aki parádésan autózott és az utolsó helyről rajtolva végül a dobogóért csatázott.

A verseny elejét egyébként meghatározta az is, hogy a DRS-t szabályozó rendszer megadta magát a futam elején, így aztán a futam első felében nem nagyon volt sansz előzésre.

Hamilton roppant kényelmesen mehetett végig a versenyen, az egyetlen gondja az volt, hogy a leggyorsabb körért járó extra pontot is be tudja gyűjteni. A szezon során 11. alkalommal nyert a brit pilóta, pályafutása során ez volt a 84. első helyen zárt futama.

Érzelmes búcsút vett egymástól Nico Hülkenberg és a Renault a verseny előtt és után, de a német pilóta még nem vonult vissza. Az viszont biztos, hogy vasárnap láttuk utoljára F1-es futamon Robert Kubicát, neki szintén az utolsó versenye volt a Williamsszel.

