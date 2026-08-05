fradiftclabdarúgássport
A következő élő közvetítés része Corbu gólja döntött, előnnyel mehet Lengyelországba a Fradi

Megküzdött a győzelemért a Fradi az Európa Ligában

Gabi Kanichowsky, a Ferencváros (b2) és Kacper Urbanski, a Górnik Zabrze játékosa (j) a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének 3. fordulójában játszott Ferencváros - Górnik Zabrze mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. augusztus 5-én.
Illyés Tibor / MTI
Gabi Kanikovszki és Kacper Urbanski
admin Pincési László
2026. 08. 05. 22:07
Gabi Kanichowsky, a Ferencváros (b2) és Kacper Urbanski, a Górnik Zabrze játékosa (j) a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének 3. fordulójában játszott Ferencváros - Górnik Zabrze mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. augusztus 5-én.
Illyés Tibor / MTI
Gabi Kanikovszki és Kacper Urbanski

Az első félidőben ugyan voltak nehéz pillanatok, de gólt a Fradi szerzett a lengyel Górnik Zabrze ellen, így 1-0-s előnnyel utazhat a jövő heti, lengyelországi visszavágóra az Európa Liga-selejtező harmadik fordulójában.

Vissza a közvetítéshez

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Melyik országban születnek a jövő olasz válogatott játékosai?

Friss

Népszerű

Összes
„Az előttünk álló hét kifejezetten kockázatos időszak” – Magyarországon is lehetnek pusztító erdőtüzek?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik