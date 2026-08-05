Az első félidőben ugyan voltak nehéz pillanatok, de gólt a Fradi szerzett a lengyel Górnik Zabrze ellen, így 1-0-s előnnyel utazhat a jövő heti, lengyelországi visszavágóra az Európa Liga-selejtező harmadik fordulójában.
A következő élő közvetítés része Corbu gólja döntött, előnnyel mehet Lengyelországba a Fradi
Megküzdött a győzelemért a Fradi az Európa Ligában
Illyés Tibor / MTI
Gabi Kanikovszki és Kacper Urbanski
Illyés Tibor / MTI
Gabi Kanikovszki és Kacper Urbanski
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