„A legjobbat akarjuk a klubnak és egymásnak” – Szoboszlait a Curtis Jones körüli vitáról kérdezték

A Wrexham elleni mérkőzés után hamar felkapta az internet azokat a felvételeket, amelyeken Szoboszlai Dominik a dühöngő Curtis Jonest próbálja megnyugtatni. Később kiderült, hogy a jelenet előzménye, hogy a liverpooli középpályás Cimikasszal akasztotta össze a bajszát. A brit sajtó tudni véli, hogy Jones azon húzta fel magát, hogy Szoboszlai lecserélését követően nem ő kapta a csapatkapitányi karszalagot, hanem a görög balhátvéd. Azt a karszalagot, amit a vita hevében a földre is ejtett Cimikasz.

Konkrét válasz azonban nem jött arra nézve, hogy mi történt a játékosok között pontosan, így aztán a következő amerikai sajtótájékoztató kiváló alkalom volt, hogy erről kérdezzenek az újságírók. Szoboszlai egyébként is a felelősségvállalásról, az átalakuló keretről beszélt sokat, sőt kiemelte, hogy akármilyen játékosok érkeznek és távoznak, ettől még a világ egyik legnagyobb klubjáról van szó. Ennek kapcsán merült fel a kérdés, hogy ez a megnőtt felelősség okozhatta-e a feszültséget Jones körül is.

„Pár játékos távozott, és talán nem mi vagyunk a legidősebbek a csapatban, de már régóta itt vagyunk, szóval mindannyian egy hajóban evezünk, és a legjobbat akarjuk a klubnak és egymásnak. Ez pedig azt jelenti, hogy van egy csapatkapitányunk, Virgil.

Minden alkalommal követni fogjuk őt, és azt, amit ő és az edző mond. Azt hiszem, mindenki nevében elmondhatom, hogy ebben a szezonban sikeresek akarunk lenni. Új edzőnk van, változott a csapatunk, ha nem is a következő hónapban, de hosszú távon működni fog minden

– érkezett a diplomatikus válasz a magyar középpályástól.

Jones egyébként is a figyelem középpontjában áll Angliában, mert sajtóértesülések szerint az olasz Internazionale szeretné szerződtetni. Mivel azonban Szoboszlai nem árult el sokat az esetről, egyelőre nem lehet biztosat tudni az ügy kapcsán.

Magyaros nap volt

Számunkra kedves jelenete volt a sajtótájékoztatónak, hogy a chicagói helyszínt meglovagolva az egyik első kérdés az volt, Nikolics Nemanja mondott-e valamit Szoboszlainak a városról. A széles vigyor jelezte, hogy csattanós válasz érkezik.

„Két napja beszéltünk. Azt mondta, nagyon sok gólt rúgott ebben a városban, úgyhogy most én jövök. Én nem a Chicagóban játszom, de azért próbálkozom majd. Hihetetlennek nevezte az itt töltött időt, azt javasolta nekem is, hogy élvezzem ki, amíg itt vagyok” – felelte Szoboszlai.

A Liverpool két edzőmeccsen van túl, a Sunderlandet 4-2-re, a Wrexhamet 1-0-ra győzte le az amerikai edzőtáborban. A továbbiakban még a Leeds Uniteddel, a Monacóval találkoznak Szoboszlaiék, majd zárásképp a Comóval egy nap leforgása alatt kétszer is játszanak, majd egy héttel később már Newcastle-ben kezdik az új idényt.