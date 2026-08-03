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Belföld

Az Alza is lekapcsol

Alza
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2026. 08. 03. 12:50
Alza
Az országban kialakult rendkívüli helyzet miatt a kormány a lakosságot takarékosságra szólította fel az áram- és a vízhasználat terén. Felelős szervezetként az Alza.hu is fontosnak tartja, hogy csökkentse a fogyasztását.

„A kialakult helyzeten sajnos változtatni nem tudunk, de felelős szervezetként mi is segítünk a magunk módján.  Az irodában a klímákat kikapcsoltuk és a munkatársakat otthoni munkavégzésre kérjük meg az elkövetkező napokban. A Róbert Károly körúti bemutatóterem továbbra is nyitva tart és zavartalan az értékesítés, de minden képernyőt, konzolt, bemutatásra kiállított terméket kikpcsoltunk. A vevő, érdeklődő kérésére természetesen bemutatjuk a kívánt terméket, munkatársaink rendelkezésre állnak” – mondta el Takács Csaba ügyvezető, hozzátéve: „Bízunk benne, hogy a mihamarabb visszatérhetünk a megszokott működésünkhöz és a hátunk mögött tudhatjuk ezt az időszakot.”

Alza

Az országosan elérhető 750 AlzaBoxba történő szállítás zavartalanul működik és mind a 4 üzlet nyitvatartása is változatlan.

 

Alza

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