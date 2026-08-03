Az Alza is lekapcsol

„A kialakult helyzeten sajnos változtatni nem tudunk, de felelős szervezetként mi is segítünk a magunk módján. Az irodában a klímákat kikapcsoltuk és a munkatársakat otthoni munkavégzésre kérjük meg az elkövetkező napokban. A Róbert Károly körúti bemutatóterem továbbra is nyitva tart és zavartalan az értékesítés, de minden képernyőt, konzolt, bemutatásra kiállított terméket kikpcsoltunk. A vevő, érdeklődő kérésére természetesen bemutatjuk a kívánt terméket, munkatársaink rendelkezésre állnak” – mondta el Takács Csaba ügyvezető, hozzátéve: „Bízunk benne, hogy a mihamarabb visszatérhetünk a megszokott működésünkhöz és a hátunk mögött tudhatjuk ezt az időszakot.”

Az országosan elérhető 750 AlzaBoxba történő szállítás zavartalanul működik és mind a 4 üzlet nyitvatartása is változatlan.