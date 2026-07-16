Európa Liga: Szűcs Kornél a 9. percben elintézte a Fradi biztos továbbjutását

Szerdán még azt nyilatkozta Szűcs Kornél, a Vojvodina magyar válogatott védője, hogy a hazai 2-1-es vereség után Budapesten meglepetést szeretne szerezni a szerb csapat, és megpróbálja kiejteni a Ferencvárost az Európa Liga-selejtező első fordulójában.

Jól is kezdett a Vojvodina, hiszen a 3. percben Petrovic 18 méteres lövését Dibusznak kellett vetődve védenie.

A 9. percben aztán minden megváltozott, Joseph lépett volna ki egy jó indítással, de Szűcs utolsó emberként durván buktatta – a játékvezető azonnal kiállította a védőt.

Tíz emberrel esélye sem maradt a vendégeknek, a Fradi így a 27. percben a vezetést is megszerezte. Osváth a jobb oldalvonal mellől passzolt Zachariassenhez, a norvég támadó egyből laposan a kapu elé rúgta a labdát, amit Joseph négy méterről ballal a bal alsó sarokba gurított (1-0).

Támadásban maradtak a hazaiak, és hét perccel később a bal oldali védő, Cadu is előre tört, két csel után az alapvonal közeléből középre rúgta a labdát, Zachariassen pedig két lépésről a hálóba passzolt (2-0).

Fordulás után meglepetésre a szerbek kezdtek jobban, Randjelovic kétszer is helyzetbe került, de előbb közelről a kapu mellé lőtt, majd Dibusz mentett bravúrral.

Borbély Balázs kettős cseréjével sem változott a játék képe, a Ferencváros edzője nem is volt nyugodt a játék képe láttán.

Aztán a szerb védelem a 71. percben eladta a labdát, Cadu még az ellenfél tizenhatosának előterében lecsapott rá, a csereként beállt Gruberhez passzolt középre, aki egy csel után 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (3-0).

A harmadik találattal a szerbek lendülete végleg megtört, így a hátralévő bő húsz perc csendesen lepergett, a Ferencváros pedig jövő héten utazhat Hollandiába, a Twente elleni második fordulós párharc első mérkőzésére.