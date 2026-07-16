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Európa Liga: Szűcs Kornél a 9. percben elintézte a Fradi biztos továbbjutását

Lenny Joseph, a Ferencváros (b) és Szűcs Kornél, a Vojvodina játékosa a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének 1. fordulójában játszott Ferencváros - Vojvodina visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. július 16-án.
Purger Tamás / MTI
Szűcs Kornél (jobbra) a meccs elején piros lapot kapott a Lenny Joseph elleni szabálytalanságért
24.hu
2026. 07. 16. 22:18
Lenny Joseph, a Ferencváros (b) és Szűcs Kornél, a Vojvodina játékosa a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének 1. fordulójában játszott Ferencváros - Vojvodina visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. július 16-án.
Purger Tamás / MTI
Szűcs Kornél (jobbra) a meccs elején piros lapot kapott a Lenny Joseph elleni szabálytalanságért
A tavasszal nyolcaddöntős Ferencváros egy héttel az idegenbeli sikere után csütörtökön a Groupama Arénában 3-0-ra nyert a szerb Vojvodina ellen a labdarúgó Európa Liga-selejtező első fordulójának visszavágóján, és kettős győzelemmel továbbjutott.

Szerdán még azt nyilatkozta Szűcs Kornél, a Vojvodina magyar válogatott védője, hogy a hazai 2-1-es vereség után Budapesten meglepetést szeretne szerezni a szerb csapat, és megpróbálja kiejteni a Ferencvárost az Európa Liga-selejtező első fordulójában.

Jól is kezdett a Vojvodina, hiszen a 3. percben Petrovic 18 méteres lövését Dibusznak kellett vetődve védenie.

A 9. percben aztán minden megváltozott, Joseph lépett volna ki egy jó indítással, de Szűcs utolsó emberként durván buktatta – a játékvezető azonnal kiállította a védőt.

Tíz emberrel esélye sem maradt a vendégeknek, a Fradi így a 27. percben a vezetést is megszerezte. Osváth a jobb oldalvonal mellől passzolt Zachariassenhez, a norvég támadó egyből laposan a kapu elé rúgta a labdát, amit Joseph négy méterről ballal a bal alsó sarokba gurított (1-0).

Támadásban maradtak a hazaiak, és hét perccel később a bal oldali védő, Cadu is előre tört, két csel után az alapvonal közeléből középre rúgta a labdát, Zachariassen pedig két lépésről a hálóba passzolt (2-0).

Fordulás után meglepetésre a szerbek kezdtek jobban, Randjelovic kétszer is helyzetbe került, de előbb közelről a kapu mellé lőtt, majd Dibusz mentett bravúrral.

Borbély Balázs kettős cseréjével sem változott a játék képe, a Ferencváros edzője nem is volt nyugodt a játék képe láttán.

Aztán a szerb védelem a 71. percben eladta a labdát, Cadu még az ellenfél tizenhatosának előterében lecsapott rá, a csereként beállt Gruberhez passzolt középre, aki egy csel után 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (3-0).

A harmadik találattal a szerbek lendülete végleg megtört, így a hátralévő bő húsz perc csendesen lepergett, a Ferencváros pedig jövő héten utazhat Hollandiába, a Twente elleni második fordulós párharc első mérkőzésére.

Európa Liga, selejtező, 1. forduló, visszavágó

Ferencvárosi TC – Vojvodina (szerb) 3-0 (2-0)
Groupama Aréna, 13 901 néző
v.: Spasjonnikovs (lett)
Ferencváros: Dibusz – Osváth (Nagy O., 82.), Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanichowsky (Gruber, 61.), Keita, Corbu – Zachariassen (Lisztes, 74.), Joseph (Szevikjan, 74.), Yusuf (Acolatse, 61.)
Vojvodina: Rosic – L. Nikolic, Szűcs K., Crnomarkovic, Barros – Randjelovic (S. Mitrovic, 76.), Djakovac (Peranovic, 84.), Petrovic – Sukacev (Kolarevic, 76.), Vukanovic (Kokanovic, 61.), Zukic (Vidosavljevic, 61.)
gól: Joseph (27.), Zachariassen (34.), Gruber (71.)
sárga lap: Cadu (68.), Keita (88.), illetve Djakovac (81.)
piros lap: Szűcs K. (9.)
továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel

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