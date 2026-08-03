woody harrelsonszarajevói filmfesztiváldíjelismerés
Kultúra

Woody Harrelson kapja a Szarajevói Filmfesztivál egyik legnívósabb elismerését

Luca Carlino / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Woody Harrelson a 79. cannes-i filmfesztiválon 2026. május 16-án.
admin Ács Anna Mária
2026. 08. 03. 13:50
Luca Carlino / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Woody Harrelson a 79. cannes-i filmfesztiválon 2026. május 16-án.
A filmszemle szervezője csak szuperlatívuszokban tudta jellemezni a színészt.

Augusztus 14-én kezdetét veszi a 32. Szarajevói Filmfesztivál, egy nagy név pedig már egész biztosan a díjazottak közt van. A Variety beszámolója alapján idén Woody Harrelson kapja a tiszteletbeli Szarajevói Szív elismerést, ami eredetileg a filmszemle legfontosabb fődíja. A Szemfényvesztők és a Született gyilkosok színészének

a filmipart gazdagító kiemelkedő munkájáért, valamint kivételes színészi életművéért

ítélték oda a kitüntetést.

Példaértékű tehetség

Ő az a fajta színész, aki a legképtelenebb szerepeket is képes hitelesen hozni, miközben azt is teljesen el tudod képzelni, hogy vele töltsd a szabadidődet

– jellemezte Harrelsont a filmszemle főszervezője, Jovan Marjanović.

A főszervező hozzátette, a filmiparban csak nagyon kevesek képesek elérni azt a gördülékenységet, mint amit a színésznek sikerült a játékában – ezáltal pedig karizmája, tehetsége, és merészsége példaértékű lehet a fiatalabb generációk számára.

Harrelson tiszteletére a filmfesztiválon levetítik Michael Winterbottom Köszöntjük Szarajevóban! című háborús filmdrámáját, amiben a színész Bosznia-Hercegovina háború sújtotta fővárosában munkálkodó sztárriportert, Jimmy Flynnt alakítja Stephen Dillane és Marisa Tomei oldalán.

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