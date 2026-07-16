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Alapjáték vagy alkalmazkodás: a spanyolok kibillentették a franciákat, az angolok saját sírjukat ásták meg a kapu előtti bunkerben

Alexis Mac Allister (Argentina) and Morgan Rogers (England) during Semi final at FIFA World Cup 2026, England and Argentina, Atlanta Stadium, Atlanta, USA on July 15 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Alexis Mac Allister és Morgan Rogers csatája
admin Bakos Kristóf
2026. 07. 16. 18:31
Alexis Mac Allister (Argentina) and Morgan Rogers (England) during Semi final at FIFA World Cup 2026, England and Argentina, Atlanta Stadium, Atlanta, USA on July 15 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Alexis Mac Allister és Morgan Rogers csatája
Spanyol-argentin döntőt láthatunk majd a 2026-os futball-világbajnokságon, miután Spanyolország 2-0-ra győzte le Franciaországot, Argentína pedig 2-1-re verte Angliát az elődöntőkben. A spanyolok magas szintű alapjátéka az első pillanatban kibillentette a ritmusból a franciákat, Anglia pedig saját sírját ásta meg a kapu előtti bunkerben. Taktikai elemzés.

Sokak szerint papíron a négy legerősebb csapat került be a 2026-os világbajnokság elődöntőjébe: az Európa-bajnok spanyolok az egyénileg még a korábbiaknál is erősebb játékosállományú franciákkal találkoztak kedd este, a kétszeres Eb-ezüstérmes, a világ legelitebb klubligáját képviselő angol válogatott pedig a címvédő argentinokkal találkozott szerda este.

Franciaország–Spanyolország 0-2

A kettő közül talán még inkább várt első elődöntő fő kérdése az volt: ki fogja többet birtokolni a labdát? Az elődöntőig százszázalékos teljesítménnyel menetelő, a korábbiakhoz képest labdával sokkal dominánsabb francia válogatott az eddigi mérkőzéseken szinte végig többet birtokolta a labdát, és a paraguayi retesz elleni szenvedést leszámítva kifejezetten rugalmas, kreatív, elmozgó játékot mutattak Mbappéék, ami a két évvel ezelőtti Deschamps-csapattal szemben ezúttal már nemcsak steril labdatologatásra, hanem sokszor kifejezetten látványos, élvezhető játékra is elég volt.

A másik oldalon azonban ezúttal nem Irak, nem Svédország, de nem is Marokkó, hanem Spanyolroszág állt. Luis De La Fuente a zöld-fokiak elleni nehéz kezdés után nemcsak labdával lett sokkal dominánsabb, hanem hátul is mindössze egy gólt kapott az egész világbajnokságon.

A két csapat tavalyelőtti eb-elődöntőjében a francia válogatottnak jót tett, hogy nem kellett labdával dominálni, ám akkor a spanyolok összességében simán hozták a párharcot. A mostani kezdet is kísértetiesen hasonló volt: bár a meccs elején a számokban még kiegyenlített volt a találkozó egyik csapat sem dolgozott ki sok helyzetet akcióból, a mérkőzést visszanézve sokkal egyértelműbb volt: taktikailag a franciák már a nyitó szakaszban kiestek a meccs ritmusából.

Szerkezetileg nézve a spanyolok főleg a pálya bal oldalán lubickoltak: Dembélé jobbról indulva csatlakozott Mbappéhoz a letámadás első sorában, Rabiot pedig a védők közé visszalépő Rodrit követte, ám Tchouaméni biztosítani maradt, így Cucurella felfutásával és Olmo szabad tízesben mozgásával Spanyolország rendszeresen át tudta játszani a francia letámadást. Mbappé a meccs után maga is nyilatkozta, hogy a franciák letámadásban végig létszámhátrányban voltak, és szerinte egy az egyben kellett volna a spanyolokat letámadni.

A spanyolok bal oldali aktivitását az is mutatja, hogy Cucurellának jóval több labdaérintése volt (63), mint a túloldalon Pedro Porro-nak (49).

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Ennek ellenére a gól büntetőből érkezett, amikor Digne peches módon a labda helyett Lamine Yamal lábát találta el egy tizenhatos környéki párharcnál. Odáig a spanyolok dominanciája „csak” a mezőnyjátékban és a mágnestáblán volt látványos: a mérkőzés első kapura lövése felépített támadásból csak mintegy 35 perc játék után érkezett. A franciáktól pedig az egész félidőben összesen egy ilyen támadást láthattunk.

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