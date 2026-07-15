sportlabdarúgásfoci vb 2026francia válogatott
Foci foci vb 2026

Deschamps: Kérdem én, a játékvezető vb-elődöntő szintű volt?

Didier Deschamps reklamál a negyedik játékvezetőnél a spanyolok elleni mérkőzésen.
Masashi Hara/Getty Images
Didier Deschamps reklamál a negyedik játékvezetőnél a spanyolok elleni mérkőzésen.
admin Futó Csaba
2026. 07. 15. 08:49
Didier Deschamps reklamál a negyedik játékvezetőnél a spanyolok elleni mérkőzésen.
Masashi Hara/Getty Images
Didier Deschamps reklamál a negyedik játékvezetőnél a spanyolok elleni mérkőzésen.

Kedden, Dallasban kiderült: meg lehet állítani ezt a francia labdarúgó-válogatottat. A spanyolok mutatták be, hogyan kell, Luis de la Fuente csapata taktikusan megfojtotta ellenfele játékát, és Mikel Oyarzabal tizenegyesével, valamint Pedro Porro találatával elég magabiztos győzelmet aratott.

Spanyolország rendkívül erős, mi pedig nem nőttünk fel a feladathoz

– ismerte el sportszerűen Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya, aki szerint csapata rengeteget hibázott, William Saliba is megsérült, Adrien Rabiot korán besárgult, de ez csak a meccs egyik része, a másik a rivális minőségi teljesítménye.

Azzal folytatta, hogy a labdarúgás érzelmi része megkerülhetetlen, márpedig sokan először játszottak világbajnoki elődöntőben, és csapat közel sem nyújtott száz százalékot. Ezután megkérdezték a salvadori Ivan Barton teljesítményéről.

Ha most belekezdenék, úgy tűnhetne, hogy kifogásokat keresek. De kérdem én: a játékvezető megütötte egy világbajnoki elődöntő szintjét? Tényleg csak kérdezem, nem én fogok rá választ adni. Nem csak a tizenegyesről van szó. Sok minden másról is. Nem akarok a játékvezetőre semmi rosszat mondani, de tegyék fel a kérdést maguknak

idézi az RMC Deschamps-t.

A francia kapitány egy nagy fináléról álmodott, végül egy világbajnoki bronzmeccs lesz az utolsó, amin irányítja majd a csapatot, ugyanis már 2025 januárjában bejelentették, hogy nem hosszabbítja meg a torna után lejáró szerződését. Deschamps vezetésével Franciaország 2018-ban világbajnok volt, 2022-ben pedig vb-ezüstérmes. 2016-ban a csapat Európa-bajnoki ezüstöt nyert, miközben 2021-ben a Nemzetek Ligáját húzta be.

Kapcsolódó
Kylian Mbappé
Mbappé: Nem tudom leírni, mennyire csalódottak vagyunk, de emelt fővel kell viselnünk
A francia csapatkapitány szerint nem tudták a saját játékukat játszani, így pedig nem lehet győzni.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Olyan ez az elődöntő, mintha a FIFA pont így tervezte volna – nem véletlenül

Friss

Népszerű

Összes
Példátlan jogi dagonyázás és káosz jöhet, ha Sulyok nem írja alá az őt eltávolító alaptörvény-módosítást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik