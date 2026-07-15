Deschamps: Kérdem én, a játékvezető vb-elődöntő szintű volt?

Kedden, Dallasban kiderült: meg lehet állítani ezt a francia labdarúgó-válogatottat. A spanyolok mutatták be, hogyan kell, Luis de la Fuente csapata taktikusan megfojtotta ellenfele játékát, és Mikel Oyarzabal tizenegyesével, valamint Pedro Porro találatával elég magabiztos győzelmet aratott.

Spanyolország rendkívül erős, mi pedig nem nőttünk fel a feladathoz

– ismerte el sportszerűen Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya, aki szerint csapata rengeteget hibázott, William Saliba is megsérült, Adrien Rabiot korán besárgult, de ez csak a meccs egyik része, a másik a rivális minőségi teljesítménye.

Azzal folytatta, hogy a labdarúgás érzelmi része megkerülhetetlen, márpedig sokan először játszottak világbajnoki elődöntőben, és csapat közel sem nyújtott száz százalékot. Ezután megkérdezték a salvadori Ivan Barton teljesítményéről.

Ha most belekezdenék, úgy tűnhetne, hogy kifogásokat keresek. De kérdem én: a játékvezető megütötte egy világbajnoki elődöntő szintjét? Tényleg csak kérdezem, nem én fogok rá választ adni. Nem csak a tizenegyesről van szó. Sok minden másról is. Nem akarok a játékvezetőre semmi rosszat mondani, de tegyék fel a kérdést maguknak

– idézi az RMC Deschamps-t.

A francia kapitány egy nagy fináléról álmodott, végül egy világbajnoki bronzmeccs lesz az utolsó, amin irányítja majd a csapatot, ugyanis már 2025 januárjában bejelentették, hogy nem hosszabbítja meg a torna után lejáró szerződését. Deschamps vezetésével Franciaország 2018-ban világbajnok volt, 2022-ben pedig vb-ezüstérmes. 2016-ban a csapat Európa-bajnoki ezüstöt nyert, miközben 2021-ben a Nemzetek Ligáját húzta be.