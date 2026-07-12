Svájci kapitány a kiállításról: Ennek a szabálynak semmi köze a futballhoz, és tönkretette a meccsünket

Egyértelműen a svájci csapat játszott fölényben, amikor Leandro Paredes sárga lapot kapott Breel Embolo buktatása miatt, de a VAR visszanézte az esetet, és végül műesés miatt Embolót figyelmeztette a bíró, és mivel ez a második sárgája volt, az európai csapat tíz emberre fogyatkozott. 1:00-nál látható az eset az összefoglalóban.

„Semmi nem indokolta a sárga lapot az argentin játékosnak. Ártalmatlan szituáció volt, és folytatódnia kellett volna a játéknak. Egy elfogadhatatlan szabály miatt bűnhödtünk, és nagyon fájdalmas, hogy szükségtelenül avatkozott bele a VAR.

Ennek a szabálynak semmi köze a futballhoz, és tönkretette a meccsünket. El kell fogadnunk a történteket, de fájdalmas így kiesni

– bosszankodott Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya.

A szakértő szerint jó döntés született

A svájci SRF csatorna kommentátora, Sascha Ruefer botrányt emlegetett a közvetítésben, de később Sascha Amhof játékvezető-szakértő elmagyarázta, miért volt jogos a VAR közbelépése.

A szabályt a világbajnokság előtt módosították, és a VAR azért csapott le Embolóra, mert Paredes olyan szabálytalanság miatt bűnhödött, amelyet nem követett el, hiszen Embolo látványosan feldobta magát.

„Nem kaphat a rossz játékos sárga lapot. Ebből adódóan az is helyes döntés volt, hogy a műesést megfelelően megtorolják, és Embolót kiállítsák” – ezt már a korábbi német játékvezető, Lutz Wagner mondta az ARD csatornán.

A negyedik játékos, aki szimulálás miatt állíttatta ki magát

„El lehet képzelni, hogy érzi magát Embolo. Voltak jó megmozdulásai, de a kiállítás után már nem tudott segíteni a csapatnak. Abszurd dolog lenne őt hibáztatni. Mindig alárendeli magát a csapatnak, mindig képes jó dolgokra a pályán, úgyhogy érthető, hogy le volt sújtva az ítélet miatt” – magyarázta Yakin a játékosáról.

Embolo a negyedik játékos az elmúlt hatvan évben a vébéken, aki szimulálás miatt kapott második sárgát, korábban a mexikói Luis Pérez (2006-ban Portugália ellen), a ghánai Asamoah Gyan (szintén 2006-ban Brazília ellen), valamint az olasz Francesco Totti (2002-ben Dél-Korea ellen) járt ugyanígy.

Argentína az elődöntőben a norvégokat kiejtő Angliával találkozik. Az elődöntők menetrendjéről itt írtunk.