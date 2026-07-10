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Foci foci vb 2026

Ez nem szerencse – miért nem tud senki gólt lőni a spanyoloknak a focivébén?

Cristiano Ronaldo próbálja bevenni a spanyol kaput - sikertelenül.
Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Cristiano Ronaldo próbálja bevenni a spanyol kaput - sikertelenül.
Kovács Gábor
2026. 07. 10. 14:18
Cristiano Ronaldo próbálja bevenni a spanyol kaput - sikertelenül.
Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Cristiano Ronaldo próbálja bevenni a spanyol kaput - sikertelenül.
A 2026-os világbajnokság legstabilabb csapata egyértelműen Spanyolország. Luis de la Fuente együttese öt mérkőzés alatt egyetlen gólt sem kapott. A statisztikák alapján ráadásul ez egyáltalán nem a szerencsének vagy néhány bravúros védésnek köszönhető.

Az talán senkit nem lepett meg, hogy a zöld-fokiak elleni meccset nullára hozta le a spanyol védelem (az már inkább, hogy gólt sem lőtt…), de aztán a csoportkör folytatásában, majd az Ausztria elleni tizenhatoddöntő és a Portugália ellen 1–0-ra megnyert nyolcaddöntő után is érintetlen maradt Unai Simón kapuja.

A nulla kapott gól mögött nem egyetlen kiemelkedő egyéni teljesítmény, hanem egy rendkívül jól működő csapatrendszer áll. A modern futballban gyakran mondjuk:

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