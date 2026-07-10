Ez nem szerencse – miért nem tud senki gólt lőni a spanyoloknak a focivébén?

Az talán senkit nem lepett meg, hogy a zöld-fokiak elleni meccset nullára hozta le a spanyol védelem (az már inkább, hogy gólt sem lőtt…), de aztán a csoportkör folytatásában, majd az Ausztria elleni tizenhatoddöntő és a Portugália ellen 1–0-ra megnyert nyolcaddöntő után is érintetlen maradt Unai Simón kapuja.

A nulla kapott gól mögött nem egyetlen kiemelkedő egyéni teljesítmény, hanem egy rendkívül jól működő csapatrendszer áll. A modern futballban gyakran mondjuk: