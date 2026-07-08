Távozott a horvát válogatott szövetségi kapitánya

A horvát szakember megtartotta beszámolóját a világbajnokságot követően, ahol a legjobb 32 között búcsúzott egy Portugáliától elszenvedett 2-1-es vereség után. Ez volt az első eset, hogy medál nélkül fejezett be egy vébét Dalic, 2018-ban döntős volt a csapattal, míg 2022-ben a bronzérmet nyerte meg Horvátországgal.

Szerényen érkezett, egy felejthetetlen út végén büszkén búcsúzik. Közel kilenc év után Zlatko Dalic edző úgy döntött, hogy lezárja hihetetlenül sikeres korszakát a válogatott élén

– írta a HNS.

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Dalic minden idők legsikeresebb horvát szövetségi kapitánya, a helyi sajtó szerint Slaven Bilic válthatja a kispadon.