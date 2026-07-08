2026-os fifa-világbajnokságfocifoci vb 2026labdarúgás
Foci foci vb 2026

Távozott a horvát válogatott szövetségi kapitánya

Zlatko Dalic és Luka Modric a kiesést követően.
Sanjin Strukic/Pixsell/MB Media/Getty Images
Zlatko Dalic és Luka Modric a kiesést követően.
24.hu
2026. 07. 08. 13:47
Zlatko Dalic és Luka Modric a kiesést követően.
Sanjin Strukic/Pixsell/MB Media/Getty Images
Zlatko Dalic és Luka Modric a kiesést követően.
Elköszönt Zlatko Dalic szövetségi kapitánytól a Horvát Labdarúgó Szövetség (HNS).

A horvát szakember megtartotta beszámolóját a világbajnokságot követően, ahol a legjobb 32 között búcsúzott egy Portugáliától elszenvedett 2-1-es vereség után. Ez volt az első eset, hogy medál nélkül fejezett be egy vébét Dalic, 2018-ban döntős volt a csapattal, míg 2022-ben a bronzérmet nyerte meg Horvátországgal.

Szerényen érkezett, egy felejthetetlen út végén büszkén búcsúzik. Közel kilenc év után Zlatko Dalic edző úgy döntött, hogy lezárja hihetetlenül sikeres korszakát a válogatott élén

– írta a HNS.

Dalic minden idők legsikeresebb horvát szövetségi kapitánya, a helyi sajtó szerint Slaven Bilic válthatja a kispadon.

Kapcsolódó
Az egyiptomi kaitány, Hosszam Hasszan.
„Kimondom, amit gondolok: ez nyilvánvaló bunda volt” – az egyiptomi kapitány nem fogta vissza magát az argentinok elleni kiesés után
Hosszam Hasszan nem érti, minek kellett egyáltalán lejátszani a meccset.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Egri Viktor: Ancelotti úgy zsugorodott a kispadon, mint a vízzel leöntött Nyugati Boszorkány

Friss

Népszerű

Összes
Többet ér a vendégmunkás, mint a magyar napszámos – Raskó György a Dellában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik