Lebolsevikozta Magyar Pétert, de a gyanúsítására érdemben nem mondott semmit Bús Balázs

Megszólalt Bús Balázs, Óbuda egykori fideszes polgármestere, akit lapunk információi szerint gyanúsítottként hallgattak ki az óbudai korrupciós ügyként ismert, kerületeken és pártokon átívelő büntetőügyben. A helyzet azért sajátos, mert Bús Balázs már eleve a szegedi Csillagbörtönben ült, ugyanis június végén letartóztatták az NKA-botrányban játszott szerepe miatt, mire egy hónappal később a nyakába kapott egy újabb ügyet.

Bús Balázs a Facebook-oldalán közzétett reakciójában érdemben nem reagál az ellene felhozott vádakra, de azt egyértelművé tette, hogy politikai mártírként tekint magára.

»Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van«. 5 hete hurcolt el otthonomból a NAV hamis és feltételezéseken alapuló vádakkal. A bíróság előtt a vádakat pontról pontra cáfoltam, de Magyar Péter elvárásai szerint jogsértő és törvénytelen módon politikai döntést hozott a bíróság. Mint A tanú című filmben. Polgármesterként és az NKA tisztségviselőjeként semmilyen jogsértést, törvénytelenséget és mulasztást nem követtem el. Egyetlen » bűnöm«, hogy fideszes voltam

– írta Bús Balázs. Védője szerint egyébként az óbudai korrupciós ügyben nem tett vallomást, az NKA-s működésével kapcsolatos eljárásban viszont részletes vallomást tett.

Nyilatkozatának fennmaradó részében diktatúrát emleget és Magyar Péter miniszterelnököt bolsevikozza:

37 évvel a rendszerváltás után nem gondoltam, hogy átélem dédszüleim történetét, akiknek az 50-es években elvették a házukat, iparukat, vagyonukat és kitelepítették őket Fegyvernekre, csak mert polgárok voltak és nem kommunisták. Ma mindenki ugyanerre számíthat, ha nem ismeri Magyar »Cipolla« Pétert.

Mivel gyanúsítják Bús Balázst?

A megalapozott gyanú lényege szerint Bús Balázs, Puskás Péter, valamint Czeglédy Gergő, Kiss László polgármester és társaik a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer önkormányzat működése körében 2008-tól egy olyan korrupciós rendszert működtettek, amely révén az önkormányzati pozíciójukat és hivatali helyzetüket kihasználva rendszeres bevételre tettek szert, függetlenül attól, hogy az adott választási ciklust az önkormányzatot vezetve vagy ellenzékben töltötték.

Az új megbízásokért vagy a meglévő szerződések fenntartásáért korrupciós pénzt fizető gazdasági szereplőkkel, illetve azok képviselőivel – Bús Balázs tudtával és jóváhagyásával – Puskás Péter alpolgármester állapodott meg.

A III. kerületi önkormányzat által parkfenntartás és közterület-kezelés, valamint közétkeztetés tárgyban kötött megállapodásokra figyelemmel, a gyanúsítottak által átvett vesztegetési pénzekből 2011 és 2020 között

Bús Balázs legkevesebb 150 millió forintot kapott.

Az ügy további részleteiről itt olvashat.