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Gazdaság

Új vezérigazgatót nevezett ki Kapitány István

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 07. 28. 15:13
Adrián Zoltán / 24.hu
Buday Bence több mint 15 év nemzetközi vezetői tapasztalattal érkezik a HIPA élére.

Buday Bencét nevezte ki a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Zrt. új vezérigazgatójának Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Buday Bence több mint 15 év nemzetközi vezetői tapasztalattal érkezik a HIPA élére: korábban a Wallis Csoport vezérigazgató-helyetteseként a stratégiai fejlesztésekért, a portfólió kezeléséért és az új üzleti lehetőségek kialakításáért felelt, emellett dolgozott a McKinsey & Company és a Vodafone vezetői csapataiban is.

Célunk, hogy a HIPA nyitottan és eredményesen szolgálja a befektetőket, innovatív szemlélettel működjön, valamint aktívan támogassa a stratégiai jelentőségű beruházásokat és a gazdasági növekedést elősegítő partnerségek építését

írta Kapitány a Facebookján.

A Tisza-kormány gazdasági minisztere sorra váltja le az állami tulajdonú vállalatok vezetőit, legutóbb a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának mutatott ajtót. A miniszter közölte azt is, hogy minden állami céget átvilágítanak.

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