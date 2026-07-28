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Tudomány

Már 40 méteres mélységben is érezni a felmelegedést a tengerekben

Diane Keough / Getty Images
Tengeri felmelegedés, illusztráció.
admin Lányi Örs
2026. 07. 28. 15:01
Diane Keough / Getty Images
Tengeri felmelegedés, illusztráció.

A Greenpeace megkongatta a vészharangot a Mare Caldo (meleg tenger) projekt legújabb jelentésével, amelyből kiderül, hogy „az olasz tengerek folyamatosan melegszenek, a hőhullámok akár 40 méteres mélységet is elérhetnek, melynek következtében a gorgóniak és korallok elhalnak vagy kifehérednek, valamint terjednek a termofil és idegen fajok”.

A legmagasabb tengerfelszíni hőmérsékleti anomáliát, amely 3,5 Celsius-fokkal haladta meg a klimatológiai átlagot, Szardínián mérték 2025 májusának vége és júliusa között az Asinara-szigeténél, egy 41 napig tartó hőhullám alatt.

A többi jelentős anomáliát Szardínián, a Capo Carbonara és Tavolara tengeri védett területeken regisztrálták, +3,46 fokkal az átlag felett. Ezután a szicíliai Capo Milazzo tengeri védett területeken +2,94 Celsius-fokot, Plemmiriónál pedig +2,71 Celsius-fokot mértek.

A nyár folyamán a tengerfelszínen felhalmozódott hő a szél okozta vízoszlop-keveredés révén nagyobb mélységekbe is átkerült, ami 30–40 méteres mélységben akár 25 Celsius-fokos hőmérsékletet is eredményezett, és súlyos stressznek tette ki a sziklás tengerfenéken élő élőlényeket

– olvasható a jelentésben.

A hőség azonban a mélyebb vízrétegekben is érezteti hatását.

A jelentésben arra figyelmeztetnek, hogy a felmelegedés a tengeri növény- és állatvilág fokozatos mutációjához és pusztulásához vezethet.

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