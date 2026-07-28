A Pécsi Nemzeti Színház nem kér Orbán János Dénesből: műsorváltozást jelentettek be

Július 12-én a prae.hu tárta fel elsőként, hogy a KMTG 2025 márciusa és 2026 áprilisa között több mint 400 millió forintért vásárolta meg Orbán János Dénes mintegy kilenc művének felhasználási jogait. A KMTG-t Orbán János Dénes alapította, és az ügylet idején ő volt a szervezet szakmai vezetője is.

Pécsett nem kérnek belőle

Ezúttal a Pécsi Nemzeti Színház háza táján került elő Orbán János Dénes neve, írja a hvg.hu.

Szikora János rendezésében Csehov Sirály című darabját tűzi műsorra a Pécsi Nemzeti Színház (PNSZ) 2027 márciusában a műsorról korábban levett, Orbán János Dénes által színpadra írt A Mester és Margarita című előadás helyett, ez a színház Facebook-oldalán is olvasható.

Lipics azt írja, hogy július 22-én tájékoztatta a közönséget és a partnereit, hogy az ősbemutató nem valósul majd meg.