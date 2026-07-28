A Pécsi Nemzeti Színház nem kér Orbán János Dénesből: műsorváltozást jelentettek be

Július 12-én a prae.hu tárta fel elsőként, hogy a KMTG 2025 márciusa és 2026 áprilisa között több mint 400 millió forintért vásárolta meg Orbán János Dénes mintegy kilenc művének felhasználási jogait. A KMTG-t Orbán János Dénes alapította, és az ügylet idején ő volt a szervezet szakmai vezetője is.
- A 24.hu megkeresésére reagálva a KMTG azt közölte, hogy nem látnak összeférhetetlenséget az ügyben, Orbán János Dénes pedig azt állította, hogy a döntések nem az ő hatáskörébe tartoztak, hanem a kulturális kormányzat jóváhagyásával születtek.
- Később kiderült, hogy nemcsak a KMTG, hanem a Budapesti Operettszínház is fizetett Orbán János Dénesnek, részben olyan művekhez kapcsolódóan, amelyek jogait a KMTG is megvásárolta. A színház lapunknak megküldött egy tételes kimutatást, amelyben az látszik, hogy 2023 óta összesen valamivel több mint 90,3 millió forintot fizettek ki Orbán János Dénesnek. Később egy még részletesebb kimutatásban foglalták össze lapunknak az ODJ felé történt kifizetéseket.
- Az ügy heves szakmai visszhangot váltott ki: az Irodalmi Szakszervezet és a Színházi Kritikusok Céhe is reagált rá. Utóbbi nyílt levélben fordult Tarr Zoltán kulturális miniszterhez, és egyebek mellett vizsgálatot kért a kifizetések jogszerűsége miatt. Tarr július 15-én közölte, hogy újabb 1,3 milliárd forintos támogatásra bukkantak, amelyet a KMTG-n keresztül fizettek volna ki Orbán János Dénes műveiért. A támogatást még Hankó Balázs minisztériuma ítélte meg a szervezetnek, ám ezt az összeget Tarr elmondása szerint sikerült visszaszerezni.
- Orbán János Dénes július 16-án aztán nyílt levelet írt Tarr Zoltánnak, amelyben azt írta, hogy visszavásárolná műveit a KMTG-től. Később a Magyar Művészeti Akadémia etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ellen.
- Sőt: OJD nagyoperettjét egyszer adták elő, ami a rengeteg arra fordított pénzből vajmi keveset termelt vissza.
Pécsett nem kérnek belőle
Ezúttal a Pécsi Nemzeti Színház háza táján került elő Orbán János Dénes neve, írja a hvg.hu.
Szikora János rendezésében Csehov Sirály című darabját tűzi műsorra a Pécsi Nemzeti Színház (PNSZ) 2027 márciusában a műsorról korábban levett, Orbán János Dénes által színpadra írt A Mester és Margarita című előadás helyett, ez a színház Facebook-oldalán is olvasható.
Lipics azt írja, hogy július 22-én tájékoztatta a közönséget és a partnereit, hogy az ősbemutató nem valósul majd meg.
Az Orbán János Dénes személyét érintő közéleti események és az azt övező sajtóvisszhang nem kívánatos módon terelné el a figyelmet magáról az alkotásról és a készülő előadásról.