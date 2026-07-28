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Belföld

Kibányászható-e a százezer milliárdos rejtett magyar ásványkincsvagyon? – szakértőkkel elemeztük, mi van az olajon és a gázon túl

Farkas Norbert / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 28. 15:00
Farkas Norbert / 24.hu
Bár nem lettünk a „vas és acél országa”, most geológus, mérnök és természetvédő szakértőkkel arra kerestük a választ: van-e jövője a hazai bányászatnak. Ezúttal nem a jelenleg is kitermelt szénhidrogénekre meg építőipari ásványi nyersanyagokra voltunk kíváncsiak: az elmúlt évek gazdasági-geopolitikai változásai miatt felértékelődtek olyan, kritikusnak nevezett nyersanyagok, amelyek jó eséllyel Magyarország felszíne alatt is rejtőzhetnek. Hogy pontosan mekkorák ezek a készletek, ahhoz átfogó feltárásra lenne szükség, ráadásul ezen kívül is akad pár nehezen megválaszolható kérdés: például az, hogy kibékíthető-e a hazai bányászlobbi és a természetvédelem.

Magyarország ásványkincsekben szegény ország – diákok generációi hallgatták az iskolai földrajzórák tételmondatát, mely kétségkívül igaz, ha más, jobb adottságú országokkal összevetve vizsgáljuk hazánkat. Ám a közelmúlt technológiai, gazdasági és geopolitikai változásai miatt mégis érdemes újragondolni, mi lapul hazánk felszíne alatt, és mihez tudnánk kezdeni vele.

Már csak azért is, mert az elektromos autókhoz, a zöld átálláshoz és a védelmi rendszerekhez szükséges nyersanyagok tekintetében hatalmas Európa függése Kínától. Az Európai Unió évek óta listázza a számára kulcsfontosságú, úgynevezett kritikus ásványi nyersanyagokat (CRM, azaz Critical Raw Material). A legutóbbi, 2023-as lista már

összesen 34 ilyen anyagot tartalmaz a bauxittól a lítiumon és a galliumon át a ritkaföldfémekig, de felkerült a listára a réz is, melyet ugyan sok helyen bányásznak, ám a zöld átállásban betöltött szerepe miatt felértékelődött.

A Kínától való függőséget jól szemlélteti, hogy bizonyos ritkaföldfémek 95 százalékát importáljuk az ázsiai országból, valamint a szintén CRM-nek számító magnézium 97 százaléka érkezik tőlük.

Ez a kitettség az újraindult geopolitikai versengés korában már nem csupán gazdasági, hanem stratégiai, nemzetbiztonsági kérdés is. Ezt felismerve az EU 2024-ben rendeletben igyekezett egyszerűsíteni és gyorsítani a CRM-ekkel kapcsolatos európai kutatási projekteket. Az intézkedés célja, hogy 2030-ra a stratégiai nyersanyagok iránti uniós kereslet legalább 10 százalékát saját termelésből fedezzük, 40 százalékát itt dolgozzuk fel, és 25 százalékát újrahasznosításból teremtsük elő. Ez papíron ugyan jól néz ki, ám a valóságban nem igazán reális célkitűzés: nagyjából az új bányák nyitásához szükséges engedélyek beszerzésére lenne elég az évtized végéig hátralévő idő. A szándék ettől függetlenül egyértelmű, a geopolitikai változások pedig minden valószínűség szerint hosszú távon is velünk maradnak, ez pedig hazánkkal szemben is új elvárásokat támaszt –

és egyben lehetőségeket is teremt.

Százezer milliárd forint értékű ásványkincsvagyonon ülünk

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