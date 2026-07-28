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Visszatért az olasz válogatott élére az Eb-győztes kapitány

Roberto Mancini, head coach of Al Sadd SC, reacts during the Amir Cup 2026 Final match between Al Sadd SC and Al Gharafa SC at Khalifa International Stadium in Doha, Qatar, on May 9, 2026. (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto)
Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Roberto Mancini, a régi-új kapitány
24.hu
2026. 07. 28. 16:23
Roberto Mancini, head coach of Al Sadd SC, reacts during the Amir Cup 2026 Final match between Al Sadd SC and Al Gharafa SC at Khalifa International Stadium in Doha, Qatar, on May 9, 2026. (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto)
Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Roberto Mancini, a régi-új kapitány
Három év kihagyás után ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Az olasz szövetség (FIGC) kedden közölte, hogy az elmúlt időszakban Szaúd-Arábiában és Katarban dolgozó 61 éves szakember veszi át ismét a nemzeti csapat irányítását, amelyet 2021-ben Európa-bajnoki címre vezetett.

Giovanni Malago, a FIGC júniusban kinevezett elnöke kijelentette, hogy a régi-új szakvezető feladata a válogatott formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról.

Miután Paolo Maldini és Leonardo is távozott, a technikai igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el.

Se Guardiola, se Pirlo

A kapitányi poszt április óta betöltetlen volt, amikor Gennaro Gattuso lemondott, miután a négyszeres világbajnok a vb-selejtezőben alulmaradt a bosnyákokkal szemben.

Az elmúlt hetek kaotikusan alakultak az új szakvezető kinevezése szempontjából: az első kiszemelt a Manchester Citytől távozott Pep Guardiola volt, a spanyol edzővel azonban végül nem sikerült megállapodni.

Ezt követően a világbajnok Andrea Pirlo lett a célpont, ő viszont egy orosz sportfogadási oldallal való kapcsolata miatt esett el a lehetőségtől. A keresési procedúrába kedden délelőtt – kinevezésük után bő két héttel – belebukott a projekt két felelőse, Maldini technikai igazgató és a szervezet tanácsadója, Leonardo.

Mancini 2018 és 2023 között ült az olasz kispadon, ám három éve sokat ártott a hírnevének, hogy szerződést bontott a szövetséggel, és – állítólag szezononként 25 millió euróért – 2027-ig elvállalta a szaúdi válogatott irányítását. Ezt a megállapodást azonban nem töltötte ki, hanem bő egy év után, egy szintén jövedelmező megállapodás fejében a katari al-Szadd vezetőedzője lett.

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