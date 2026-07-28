Az Iszlám Államnak tett hűségesküt a berlini merénylő

Videón esküdött hűséget az Iszlám Állam nemzetközi terrorszervezetnek a berlini Pride-on elkövetett gázolás gyanúsítottja – írta a Bild című német napilap kedden. Az eskütételre még a merénylet elkövetése előtt került sor.

A lap információi szerint a videófelvételt a nyomozók a libanoni származású, de német állampolgárságú gyanúsított, Abdul Rahman Ballout mobilján találták meg.

A 21 éves, iszlamista férfi szombat este autójával a Pride résztvevői közé hajtott a német fővárosban. A merényletben egy ember meghalt, 29-en pedig megsebesültek, közülük többen súlyosan.

A férfi ellen a gázolás után hajtóvadászatot indított a rendőrség. A feltételezett elkövetőre vasárnap este a Berlin nyugati részén található Spandau városrészben végrehajtott razzia során találtak rá – az akció során a rendőrség végzett vele.

A német ügyészség egyelőre nem erősítette meg a Bild értesülését.