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Nagyvilág

Az Iszlám Államnak tett hűségesküt a berlini merénylő

Emmanuele Contini / NurPhoto via AFP
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 28. 13:58
Emmanuele Contini / NurPhoto via AFP
A német ügyészség egyelőre nem erősített meg az értesüléseket, miszerint a 21 éves elköveető hűséget esküdött volna az Iszlám Államnak.

Videón esküdött hűséget az Iszlám Állam nemzetközi terrorszervezetnek a berlini Pride-on elkövetett gázolás gyanúsítottja – írta a Bild című német napilap kedden. Az eskütételre még a merénylet elkövetése előtt került sor.

A lap információi szerint a videófelvételt a nyomozók a libanoni származású, de német állampolgárságú gyanúsított, Abdul Rahman Ballout mobilján találták meg.

A 21 éves, iszlamista férfi szombat este autójával a Pride résztvevői közé hajtott a német fővárosban. A merényletben egy ember meghalt, 29-en pedig megsebesültek, közülük többen súlyosan.

A férfi ellen a gázolás után hajtóvadászatot indított a rendőrség. A feltételezett elkövetőre vasárnap este a Berlin nyugati részén található Spandau városrészben végrehajtott razzia során találtak rá – az akció során a rendőrség végzett vele.

A német ügyészség egyelőre nem erősítette meg a Bild értesülését.

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