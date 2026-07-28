Fotókon a Japánt megrázó földrengés pusztítása

Nagy erősségű, a Richter-skála szerinti 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Japánt július 28-án, melynek következtében, ahogy arról beszámoltunk, cunamiriasztást rendeltek el.

A rengésnek már több halálos áldozata is van. A legtöbb haláleset és sérülés egy robbanás következtében történt, a Kumamoto prefektúrabeli Aeon Mall nevű bevásárlóközpontban, ahol többen is a romok alatt rekedtek.

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