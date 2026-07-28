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Fotókon a Japánt megrázó földrengés pusztítása

Michihiro Kawamura / The Yomiuri Shimbun via AFP
A részben összedőlt Aeon Mall Kumamoto városában.
admin Lányi Örs
2026. 07. 28. 15:55
Michihiro Kawamura / The Yomiuri Shimbun via AFP
A részben összedőlt Aeon Mall Kumamoto városában.

Nagy erősségű, a Richter-skála szerinti 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Japánt július 28-án, melynek következtében, ahogy arról beszámoltunk, cunamiriasztást rendeltek el.

A rengésnek már több halálos áldozata is van. A legtöbb haláleset és sérülés egy robbanás következtében történt, a Kumamoto prefektúrabeli Aeon Mall nevű bevásárlóközpontban, ahol többen is a romok alatt rekedtek.

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Nagy erejű földrengés rázta meg Japánt, többen meghaltak és a romok alatt rekedtek egy bevásárlóközpontban
Az előzetes becslések alapján egy Richter-skála szerinti 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Kjúsú szigetének déli részén fekvő Kumamoto városát.
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