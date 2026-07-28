Egy huszonéves túrázó lányt erőszakoltak meg a Bakonyban

Letartóztatta a Veszprémi Járásbíróság azt a 49 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megkötözött és megerőszakolt egy fiatal nőt Zirc közelében. Értesüléseink szerint egy huszonéves lányt erőszakoltak meg az erdőben.

Gulyás Ildikó, a Veszprém Vármegyei Főügyészség szóvivőjének tájékoztatása szerint a gyanúsított vasárnap délelőtt egy turistaút elágazásában tartózkodott, amikor észrevette az arra közelítő fiatal nőt, akinek kérésére megmutatta, hogy merre menjen tovább, majd követni kezdte őt.

Mintegy 400 méter megtétele után, amikor egy magasleshez értek, annak érdekében, hogy az értékeit megszerezze és szexuálisan bántalmazza, földre lökte a sértettet, és hátrakötözte a kezeit. A férfi ekkor elvette a sértett pénzét, majd azzal fenyegetve, hogy megöli, az akarata ellenére szexuális cselekményt végzett vele

– közölte az ügyész.

Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett az ügyészség indítványával, és szökés és elrejtőzés, valamint bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A végzés nem végleges.