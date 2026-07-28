Velencei-tó: augusztusra eltűnhet az összefüggő vízfelület

Augusztusra húsz centiméteres tartományba kerülhet a Velencei-tó vízszintje, ez alapján pedig az egységes vízfelület nagyon sok helyen megszűnik majd – írta a Telex, miután a hazai természetes vezekkel kapcsolatban érdeklődtek az Élő Környezetért Felelős Minisztériumnál.

Megszűnik az egybefüggő vízfelület

A tó vízszintbecslése az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól kapott modellszámításon alapul. Az egybefüggő vízfelület helyett egymástól elszigetelt, különböző méretű víztestek, köztük pedig szárazulatok alakulhatnak majd ki a Velencei-tó helyén.

Itt már született egy rövid távú döntés annak érdekében, hogy ezeket a szárazulatokat a víztestek között át lehessen vágni, hogy ökológiai folyosó alakulhasson ki az élőlényeknek. De már arról is szó volt, hogy az aszály folytatódása esetén ezekből az összekötött víztestekből a halakat mentőhalászattal kell megpróbálni kimenekíteni, mivel a vízszint további csökkenése maximum 1-2 hetet adna nekik, utána elpusztulnának

– nyilatkozta Orbán Zoltán, a minisztérium sajtófőnöke. Hozzátette: a Velencei-tó vízpótlása és teljes rehabilitációjának kidolgozása olyan nagyságrendű feladat, hogy ebben nem született még döntés. Jelenleg a tervezési, szakmai egyeztetési fázis tart.

Készül a vízleltár, „nem lesz Armageddon”

Zajlik Magyarország természetes vizeinek a felmérése is: a vízleltár keretében azt határozzák meg, hogy optimális esetben mennyi víznek kellene lennie a Dunában, Tiszában, Tisza-tóban és egyéb természetes vizekben, és ehhez képest mennyi van most, azaz mekkora a probléma. A leltár a felszín alatti vizek feltárását is érinti, de ez hosszabb időbe telik majd.

Nem lesz Armageddon

– közölte a sajtófőnök az esetleges ivóvízellátási problémákkal kapcsolatban. Ugyan több helyen is tapasztalható volt a hőkupola alatt ivóvízellátási nehézség, ám a lakosság ellátás ilyenkor sem kerül veszélybe: ha kell, a katonaság lajtos kocsival szállítja majd a vizet az érintett területre – tette hozzá.

A kiszáradó Velencei-tóról legutóbb július elején készítettünk egy összeállítást, melyet az alábbi linkre kattintva nézhetnek meg.