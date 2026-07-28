Beismerte tettét M. Milán, aki gázspray-vel fújta le a budapesti gyorsétteremnél lövést leadó férfit

Azonosította a rendőrség a budapesti gyorsétteremnél történt balhéban részt vevő másik férfit. A BRFK közleménye szerint a általa használt kocsi alapján jutottak el a helyszínről elhajtó férfihoz. A nyomozás adatai szerint G. Attila vasárnap délelőtt tíz óra körül összeverekedett egy másik férfival az egyik pesterzsébeti vendéglátóhely parkolójában.

Az összetűzés során G. Attila elővett egy gáz-riasztó fegyvert, amelyből egy lövést is leadott. A történtek több vendégben és szemtanúban félelmet keltettek, a segélyhívóra pedig több bejelentés is érkezett. A 30 éves férfi egy közeli pékséghez menekült a helyszínről, ahol a kerületi rendőrök 10 óra 20 perckor elfogták, menekülési útvonalán pedig a gázfegyvert is megtalálták, amelyet a nyomozók a szemle során lefoglaltak.

A verekedés másik résztvevője még a járőrök kiérkezése előtt személygépkocsival elhajtott, ezt megelőzően, a dulakodás közben, gázspray-vel lefújta G. Attilát, akit a rendőrök előállítottak. A kerületi rendőrkapitányságon felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsították meg.

Az ezidáig ismeretlen elkövetőt az általa használt gépkocsi alapján azonosították a nyomozók. M. Milánt szintén gyanúsítottként hallgatták ki, és beismerte a bűncselekmény elkövetését.