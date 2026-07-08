„Kimondom, amit gondolok: ez nyilvánvaló bunda volt” – az egyiptomi kapitány nem fogta vissza magát az argentinok elleni kiesés után

Drámai körülmények között esett ki Egyiptom a labdarúgó-világbajnokságról. A csapat 2-0-ra vezetett a 79. perc elején, de Argentína még a rendes játékidőben fordított és győzött, bejutva ezzel a legjobb nyolc közé.

Az afrikai csapat és a stábtagok már a meccs végén hevesen reklamáltak a francia játékvezetőnél, Francois Letexiernél, több ítéletet is számon kértek rajta: egy gólt elvettek még 1-0-nál az egyiptomiaktól, majd vitatták azt is, hogy szabálytalanság előzte meg szerintük az argentinok győztes találatát, és hogy azt miért nem nézték vissza.

A szövetségi kapitány, Hosszam Hasszan arra a megállapításra jutott, hogy a játékvezetők egyértelműen az egyiptomiak ellen voltak.

„Nem adták meg a gólunkat. Nem fújtak nekünk tizenegyest. A FIFA nem akarta, hogy Messi kiessen, Argentína ezért kapta meg a bírói támogatást már az elejétől kezdve.

Kimondom, amit gondolok, függetlenül a következményektől: ez nyilvánvaló bunda, és ezt mindenki látta.

Ha ennyire azt akarják, hogy ők nyerjenek, akkor miért hívnak meg bárki mást a világbajnokságra?” – dohogott az egyiptomi kapitány a Yahoo! Sports cikke szerint.

Mosztafa Ziko sem fogta vissza magát, ő szerezte Egyiptom meg nem adott gólját, meg aztán a második, már érvényes találatot is. Ő arról beszélt, hogy megmagyarázhatatlan dolgok történtek a második félidőben.

Boldoggá akartuk tenni az egyiptomiakat, de nem sikerült, és Istenre mondom, nem rajtunk múlt, hanem a játékvezetőn

– mondta.

Egyiptom története során negyedik alkalommal vett részt a világbajnokságon, és először élte túl a csoportkört.