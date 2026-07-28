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Tudomány

Vízügyi Munkacsoportot alakított a kormány

Soós Lajos / MTI
Budapest, 2026. július 23. Árvay Nikolett, az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára az Országgyûlés törvényalkotási bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében 2026. július 23-án. MTI/Soós Lajos
admin Stéger Dávid
2026. 07. 28. 15:38
Soós Lajos / MTI
Budapest, 2026. július 23. Árvay Nikolett, az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára az Országgyûlés törvényalkotási bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében 2026. július 23-án. MTI/Soós Lajos
Három minisztérium közösen hozta létre a szervezetet, amelynek célja, hogy összehangolt szakmai munkával hosszú távú megoldásokat dolgozzon ki Magyarország vízbiztonságának megerősítésére.

Vízügyi Munkacsoport alakult az Élő Környezetért Felelős, az Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős, valamint a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium együttműködésével – jelentette be Dr. Árvay Nikolett államtitkár, a Tisza Párt országgyűlési képviselője. Bejegyzéséből kiderül, hogy az új szervezet már túl is van az első egyeztetésen, amelyen a vízmegtartás, az aszály elleni védekezés, az öntözésfejlesztés, a vízi közművek helyzete és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás állt a középpontban.

A munkacsoport célja, hogy összehangolt szakmai munkával hosszú távú megoldásokat dolgozzon ki Magyarország vízbiztonságának megerősítésére. A közös munka első eredményeiről hamarosan részletesebben is beszámolok

– írta.

A politikus szerint a víz ma a klímaváltozás és az egyre gyakoribb aszályok miatt Magyarország egyik legfontosabb stratégiai kérdése. Az élelmiszer-ellátás biztonsága, a vidéki térségek jövője és a magyar mezőgazdaság versenyképessége ugyanis egyaránt azon múlik, hogy hogyan gazdálkodunk vízkészleteinkkel. A megfelelő vízgazdálkodás érdekében úgy látja, mihamarabb fejleszteni kell az ország öntözési infrastruktúráját, korszerűsíteni a vízgazdálkodási rendszereket, támogatni a víztakarékos technológiák elterjedését, egyszerűsíteni a beruházások engedélyezését és tovább erősíteni a gazdálkodók, a szakmai szervezetek és az állami szereplők együttműködését.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter a munkacsoport megalakulásával kapcsolatban azt írta: „az aszály nemzetstratégiai veszély, a megoldás kulcsa a víz megtartása, a helyes vízgazdálkodás. Az országunk jövője a tét”.

Magyarországon az aszály hosszú évek óta súlyos problémát jelent, és szinte az egész országra kiterjed. A Homokhátság lassan félsivataggá változik, a Tisza vízszintje történelmi mélypontokat ér el, akárcsak a Velencei-tó vízállása. A szakértők ugyan régóta kongatják a vészharangot, a vízhiány enyhítését célzó érdemi intézkedéseket az előző kormányok mégsem hajtottak végre. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter azt ígéri, hogy a jövőben ez máshogy lesz. A vele készült interjúnk, illetve további cikkeink a magyarországi vízhiánnyal kapcsolatban alább olvashatók:

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