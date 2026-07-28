180–200 ezer forintot kért a zárjavító gyorsszervíz – az ügyfelek ledöbbentek, a cég szerint korrekt az ár

Perceken belül kiszállunk – sérülésmentességre törekvő zárnyitás, zárcsere és zárszerviz 0–24 órában, hétvégén és ünnepnapokon is – így hirdeti szolgáltatását a zárdoktor.org.

0–24 zárszerviz, zárcsere, ajtónyitás, 15–30 perc érkezési idő, megfizethető megoldások, 1 év garancia – többek között ezt emeli ki weboldalán a zármester.store.

Pont erre van szükség, amikor ott állunk az ajtónk előtt, és valamiért nem tudjuk kinyitni. De mit tapasztaltak olvasóink, amikor hívták a zárszerelőket?

Rémálom!

Elöljáróban így jellemezte a zármester.store szolgáltatását egy nyugdíjas mérnök a 24.hu-nak. Egy péntek délután a bejárati ajtaja egyik zárja elromlott, nem tudott bejutni a lakásába. Ismerőse segítségével hívták ki a zármester gyorsszervizt. Telefonon azt mondták neki, hogy nincs kiszállási díj, és a helyszínen dől majd el, milyen munkát kell elvégezni és mennyiért. Amikor a zárszerelő kijött, közölte, hogy cserélni kell a többpontos zárat, mert elromlott. Kiszerelte a tönkrement elemet, de az újat nem tudta aznap hozni, mert zárva volt a raktár. Ezt a szerelő főnöke mondta telefonon közvetlenül a megrendelőnek, amin a nyugdíjas meglepődött – nem tetszett neki, hogy az ajtaját nem fogja tudni bezárni, de még becsukni sem.