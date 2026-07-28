zárzárnyitászárszerelészárszerviz
Gazdaság

180–200 ezer forintot kért a zárjavító gyorsszervíz – az ügyfelek ledöbbentek, a cég szerint korrekt az ár

Getty Images
admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
2026. 07. 28. 12:43
Getty Images
Kiszolgáltatott helyzet, amikor egy elromlott zár miatt nem tudunk bejutni a saját lakásunkba. Ilyenkor gyors és megbízható segítségre van szükség, de olvasóink nagyot csalódtak az internetről megrendelt zárszerelőben. Mivel számos kérdés merült fel a szolgáltatás részleteivel kapcsolatban, a hatóságokat is megkérdeztük.
  • Perceken belül kiszállunk – sérülésmentességre törekvő zárnyitás, zárcsere és zárszerviz 0–24 órában, hétvégén és ünnepnapokon is – így hirdeti szolgáltatását a zárdoktor.org.
  • 0–24 zárszerviz, zárcsere, ajtónyitás, 15–30 perc érkezési idő, megfizethető megoldások, 1 év garancia – többek között ezt emeli ki weboldalán a zármester.store.

Pont erre van szükség, amikor ott állunk az ajtónk előtt, és valamiért nem tudjuk kinyitni. De mit tapasztaltak olvasóink, amikor hívták a zárszerelőket?

Rémálom!

Elöljáróban így jellemezte a zármester.store szolgáltatását egy nyugdíjas mérnök a 24.hu-nak. Egy péntek délután a bejárati ajtaja egyik zárja elromlott, nem tudott bejutni a lakásába. Ismerőse segítségével hívták ki a zármester gyorsszervizt. Telefonon azt mondták neki, hogy nincs kiszállási díj, és a helyszínen dől majd el, milyen munkát kell elvégezni és mennyiért. Amikor a zárszerelő kijött, közölte, hogy cserélni kell a többpontos zárat, mert elromlott. Kiszerelte a tönkrement elemet, de az újat nem tudta aznap hozni, mert zárva volt a raktár. Ezt a szerelő főnöke mondta telefonon közvetlenül a megrendelőnek, amin a nyugdíjas meglepődött – nem tetszett neki, hogy az ajtaját nem fogja tudni bezárni, de még becsukni sem.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kamionfülkére zuhant egy 27 tonnás konténer a csepeli konténerterminálon, megvádolták a 47 éves sofőr halálát okozó targoncást
Velencei-tó: augusztusra eltűnhet az összefüggő vízfelület
A választás előtt rekorddrága közpénzes petíciós kampányt futtatott a Fidesz-kormány
Kvíz: Melyik állítás igaz a legnépszerűbb magyar hírességekre?
„Ha már úgyis bevisznek, miért nem szívhatom el?” – üvegpipák, palackgyűjtés és hétköznapi félelem Józsefvárosban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik