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Tudomány

„Soha nem láttam még ennyire ijesztő természeti jelenséget” – tornádó pusztított Fülesden

Santiago Urquijo / Getty Images
Illusztráció.
admin Lányi Örs
2026. 07. 28. 12:33
Santiago Urquijo / Getty Images
Illusztráció.

Hétfő délután átvonult egy hidegfront az országon az újabb nagy hőhullám előtt, ennek pedig leginkább Szabolcs-Szatmár-Bereg megye itta meg a levét. Az Időkép szerint ugyanis nem elég, hogy több településen dióméretű jég hullott az égből, még forgószél is kialakult.

A jégesőről több faluban is, többek közt Sonkádon, Tiszabecsen, Milotán, Tiszakóródon, és Kispaládon is beszámoltak.

Tarolt a vihar Fülesden is, ahol forgószelet vettek videóra.

Széles Bettina, a jelenség szemtanúja így kommentálta az esetet:

A szomszéd településről tartottam hazafelé, amikor hirtelen gyülekezni kezdtek a viharfelhők, nagy morajlás kíséretével. Őszintén szólva, soha nem láttam még ennyire ijesztő természeti jelenséget. Ahogy kiértem a kanyarból, már láttam, ahogy a szél sorra dönti ki a fákat, miközben a lakóházak tetejéről leszakadt anyagok, tetődarabok repkedtek a levegőben. Az előttem haladó gépjármű éppen csak át tudott jutni a már dőlő fák alatt.

A lap szerint idén eddig elég csendes a szezon: a sokéves átlagnál jóval kevesebbet, a tegnapival együtt mindössze két tornádót és négy tubát kaptak csak lencsevégre az észlelők.

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Videón mutatjuk a vihart.
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