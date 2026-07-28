A korábban Orbánt ölelgető, rá főnixmadárként hivatkozó Vasvári Vivien elárulta, a telefonkönyvében Magyar Péter a leghíresebb személy

A választási kampányt el nem aprózó, DPK-gyűlésekre járó, Orbán Viktorral fotózkodó és ölelkező Vasvári Vivien követői kérdésekre válaszolt az Instagramján, írja a Refresher.

Az egyik ilyen kérdés az volt, hogy ki a leghíresebb személy a telefonkönyvében.

Viccet félretéve… Magyar Péter

– írta az azóta már törölt sztoriban.

Vasvári korábban úgy nyilatkozott Orbánról a Fidesz vereségét követően: