magyar pétervasvári vivien
Élet-Stílus

A korábban Orbánt ölelgető, rá főnixmadárként hivatkozó Vasvári Vivien elárulta, a telefonkönyvében Magyar Péter a leghíresebb személy

RTL
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 28. 14:40
RTL

A választási kampányt el nem aprózó, DPK-gyűlésekre járó, Orbán Viktorral fotózkodó és ölelkező Vasvári Vivien követői kérdésekre válaszolt az Instagramján, írja a Refresher.

Az egyik ilyen kérdés az volt, hogy ki a leghíresebb személy a telefonkönyvében.

Viccet félretéve… Magyar Péter

– írta az azóta már törölt sztoriban.

Vasvári korábban úgy nyilatkozott Orbánról a Fidesz vereségét követően:

Örök miniszterelnökünk a vereséget is méltósággal viselte, helytállt, és példát mutatott arra, hogyan kell viselkedni a legnehezebb körülmények között is. Hálás szívvel köszönjük mindazt, amit Magyarországért, a hazánkért és a családokért tett. Hiszem, hogy képes lesz megújulni, mint a főnixmadár, és még erősebben tér vissza.

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