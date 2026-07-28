A korábban Orbánt ölelgető, rá főnixmadárként hivatkozó Vasvári Vivien elárulta, a telefonkönyvében Magyar Péter a leghíresebb személy

A választási kampányt el nem aprózó, DPK-gyűlésekre járó, Orbán Viktorral fotózkodó és ölelkező Vasvári Vivien követői kérdésekre válaszolt az Instagramján, írja a Refresher.
Az egyik ilyen kérdés az volt, hogy ki a leghíresebb személy a telefonkönyvében.
Viccet félretéve… Magyar Péter
– írta az azóta már törölt sztoriban.
Vasvári korábban úgy nyilatkozott Orbánról a Fidesz vereségét követően:
Örök miniszterelnökünk a vereséget is méltósággal viselte, helytállt, és példát mutatott arra, hogyan kell viselkedni a legnehezebb körülmények között is. Hálás szívvel köszönjük mindazt, amit Magyarországért, a hazánkért és a családokért tett. Hiszem, hogy képes lesz megújulni, mint a főnixmadár, és még erősebben tér vissza.
Kapcsolódó
Vasvári Vivien Orbán Viktorról: Hiszem, hogy képes lesz megújulni, mint a főnixmadár, és még erősebben tér vissza
„Örök miniszterelnökünkként” hivatkozott a leköszönő kormányfőre.