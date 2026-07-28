Karácsony Gergely: Közbotrány, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut

A város vízellátása stabil, ez most a legfontosabb. De hogy hosszú távon is így maradjon, ahhoz elengedhetetlen, hogy kilépjünk az eddigi rutinjainkból – írja Facebookon Karácsony Gergely, aki hozzátette, „ide vezetett az ostoba politikai szlogeneknek alárendelt fideszes rezsidemagógia.”

A főpolgármester azt kéri a kormánytól a város vízellátása érdekében, „ha már a mi felelősségünk, hogy legyen víz, akkor legyen a mi lehetőségünk, hogy meghatározzuk a vízdíjakat.”

Közbotránynak nevezte, hogy <amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben.” Úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot.

Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után

– írja Karácsony Gergely.