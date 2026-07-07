Miért cserélte a lyukas stoplist egy másik lyukas cipőre a portugál focista?

Érdekes jelenet játszódott le a Portugália–Spanyolország vb-nyolcaddöntőn: a portugálok szélsője, Pedro Neto mutatta a bírónak, hogy tönkrement a cipője és le kell cserélnie, de a kispadról kapott stoplisa éppúgy festett, mint az előző, mindkettőnek egy nagy lyuk éktelenkedett a sarkánál.

Pedro Neto was forced into a boot change after a nasty tackle… Only to choose another pair with a hole in the heel 👀 pic.twitter.com/fM1rJneniI — LiveScore (@livescore) July 6, 2026

Ez persze nem véletlen, és az állhat a hátterében, hogy Pedro Neto csontkinövéstől szenved a sarkán, ami meglehetősen kellemetlen és fájdalmas tud lenni. A 26 éves szélső vélhetően azért lyukasztja ki a cipőjét, hogy csökkentse a sarkára irányuló nyomást, és megszüntesse a súrlódást, ezáltal fájdalom nélkül játszhasson.

Ezen a világbajnokságon viszont már nem látjuk Netót a furcsa stoplisban, mivel csapata 1–0-s vereséget szenvedett. A kiesés után Roberto Martínez szövetségi kapitány elköszönt, a korábbi portugál válogatott Ricardo Quaresma pedig kemény kritikával illette az edzőt.

A portugál–spanyol meccs természetesen a Ziccerben is szóba került.