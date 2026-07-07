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Foci foci vb 2026

Miért cserélte a lyukas stoplist egy másik lyukas cipőre a portugál focista?

foci vb 2026 portugália pedro neto lyukas stoplis
Alex Slitz / Getty Images
admin Dajka Balázs
2026. 07. 07. 12:06
foci vb 2026 portugália pedro neto lyukas stoplis
Alex Slitz / Getty Images
Jó oka van rá.

Érdekes jelenet játszódott le a Portugália–Spanyolország vb-nyolcaddöntőn: a portugálok szélsője, Pedro Neto mutatta a bírónak, hogy tönkrement a cipője és le kell cserélnie, de a kispadról kapott stoplisa éppúgy festett, mint az előző, mindkettőnek egy nagy lyuk éktelenkedett a sarkánál.

Ez persze nem véletlen, és az állhat a hátterében, hogy Pedro Neto csontkinövéstől szenved a sarkán, ami meglehetősen kellemetlen és fájdalmas tud lenni. A 26 éves szélső vélhetően azért lyukasztja ki a cipőjét, hogy csökkentse a sarkára irányuló nyomást, és megszüntesse a súrlódást, ezáltal fájdalom nélkül játszhasson.

Ezen a világbajnokságon viszont már nem látjuk Netót a furcsa stoplisban, mivel csapata 1–0-s vereséget szenvedett. A kiesés után Roberto Martínez szövetségi kapitány elköszönt, a korábbi portugál válogatott Ricardo Quaresma pedig kemény kritikával illette az edzőt.

A portugál–spanyol meccs természetesen a Ziccerben is szóba került.

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