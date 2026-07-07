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Foci foci vb 2026

„Azzal a válogatottal estünk ki, amelyről mindenki azt mondta, hogy minden idők legjobb portugál csapata. De miben?” – a távozó kapitányt kritizálta a korábbi válogatott focista

foci vb 2026 portugál kiesés ricardo quaresma
Stefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 07. 11:11
foci vb 2026 portugál kiesés ricardo quaresma
Stefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A korábbi válogatott futballista, Ricardo Quaresma keményen kritizálta az azóta lemondott Roberto Martínezt a portugál válogatott vb-búcsúja után.

Portugália 1–0-ra kapott ki Spanyolországtól a nyolcaddöntőben, ami azt jelenti, hogy Cristiano Ronaldo lejátszotta utolsó mérkőzését a világbajnokságokon.

A portugál csapattal korábban Eb-arany- és -bronzérmes Quaresma úgy fogalmazott, hogy ezen a tornán minden rosszul sült el.

„Egyetlen olyan meccs sem volt, amire azt mondhattuk volna, hogy jól játszottunk vagy hogy sokat támadtunk és csak balszerencsénk volt, hogy nem szereztünk több gólt. A nyolcaddöntőben az elejétől a végéig átengedtük a játékot Spanyolországnak.

Spanyolország irányította az egész meccset, azt csináltak, amit akartak, ők diktálták az iramot – ha kellett, felpörgették a játékot, aztán, ha úgy akarták, lelassították –, mi pedig csak tébláboltunk ott akarat, öröm és elképzelés nélkül, elképesztően lassan játszva

méltatlankodott a 80-szoros portugál válogatott Quaresma.

Kipróbált ötvenféle taktikát, de egyik sem vált be

A pályafutása során többek között a Sportingban, a Barcelonában, a Portóban, az Interben és a Besiktasban megfordult szélső korábban is kritizálta már Roberto Martínezt, és most sem fogta vissza magát.

„Martínez engem sosem nyűgözött le. Akár tetszik ez az embereknek, akár nem, úgy gondolom, hogy sokkal több örömmel és akarattal kellene játszanunk. Amióta Martínez megérkezett, még nem láttam a válogatottat igazán jól játszani. Ez a valóság.

Kipróbált ötvenféle taktikát, és egyik sem vált be. Itt a bizonyíték. Azzal a válogatottal estünk ki, amelyről mindenki azt mondta, hogy minden idők legjobbja. De miben minden idők legjobbja? Mit tettek le az asztalra? Mit nyertek? Csalódottan, lehajtott fejjel megyünk haza.

Martínez a kiesés után elköszönt, az utódjaként pedig azt a Jorge Jesust emlegetik, aki az előző szezonban Ronaldo edzője volt a szaúdi al-Nasszrnál. Hogy Ronaldo mit nyilatkozott a vb-búcsú után, arról itt írtunk, és a portugál–spanyol meccs természetesen a Ziccerben is szóba került.

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