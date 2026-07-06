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„Ennél többre vágytunk” – újabb kapitány távozott a vb-kiesés után

Carlos Queiroz
Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images
24.hu
2026. 07. 06. 08:43
Carlos Queiroz
Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images

A jövőben nem Carlos Queiroz irányítja a ghánai labdarúgó-válogatottat. A 73 éves portugál tréner együttese a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett találkozón 1-0-ra kikapott Kolumbiától, azaz a 32 között búcsúzott a tengerentúli világbajnokságon, írja az MTI.

Büszkén fejezem be ezt a kalandot még úgy is, ha van bennem egy kis elégedetlenség, hiszen ennél többre vágytunk

– írta a veterán szakember, aki április óta vezette az afrikai együttest.

Queiroz korábban hazája nemzeti csapatával, valamint Iránnal is szerepelt világbajnokságon, utóbbival kétszer is. A portugál már a tizedik szövetségi kapitány, aki a vb után távozott együttesétől.

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