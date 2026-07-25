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Belföld

Mentőhelikopter vitt kórházba egy súlyosan sérült biciklist, akinek azonosításában kér segítséget a rendőrség

Zala vármegyei rendőrség / Facebook
24.hu
2026. 07. 25. 18:10
Zala vármegyei rendőrség / Facebook

Szombat délelőtt Balatongyörökön súlyos balesetet szenvedett egy kerékpáros, akinél nem voltak iratok, ezért segítséget kérnek az azonosításához – közölte szombat délután a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán.

Czendrei Péter sajtóreferens az MTI érdeklődésére elmondta: a kerékpáros férfi egy Bianchi típusú biciklivel haladt Balatonederics felől Keszthely irányába, amikor egy kanyarban elcsúszott és nekiesett a szalagkorlátnak. Olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy eszméletét vesztette, mentőhelikopterrel a szombathelyi kórházba szállították.

A férfinál nem voltak személyazonosításra alkalmas okmányok, ezért a rendőrök azt kérik, hogy jelentkezzenek a 112-es segélyhívón azok, akik tudják, kiről lehet szó, esetleg a közösségi oldalon közölt fénykép alapján felismerik, hogy kié lehet a jellegzetes, világoskék színű kerékpár.

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